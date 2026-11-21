El título en Barranquilla sumó un fuerte ingreso a las arcas del club, que también se aseguró un lugar en la Recopa Sudamericana de 2027.

Boca conquistó la Copa Sudamericana y se aseguró un premio de u$s10 millones , una recompensa que se suma a los ingresos acumulados durante su recorrido internacional de 2026. Además de terminar con una sequía de 18 años sin títulos continentales, el equipo de Rodolfo Arruabarrena obtuvo el derecho a disputar la Recopa Sudamericana de 2027 .

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El triunfo ante Atlético Mineiro en Barranquilla tuvo así un impacto deportivo y económico: entre los premios de la Sudamericana y los obtenidos previamente en la Copa Libertadores, el club acumuló u$s16,28 millones durante la temporada .

La recompensa para el campeón de esta edición aumentó respecto de 2025, cuando Lanús recibió u$s6,5 millones por levantar el trofeo . El premio principal creció u$s3,5 millones , mientras que para el subcampeón se estableció un ingreso de u$s2,5 millones .

Antes de disputar la final, Boca había acumulado u$s2,6 millones por su participación en las instancias eliminatorias . El recorrido incluyó los cruces frente a O’Higgins, Recoleta, San Pablo y Vasco da Gama.

¡BOCA CAMPEÓN! La CONMEBOL Sudamericana es otra vez azul y oro. Dueño de La Gran Conquista por tercera vez, el primer tricampeón de la historia pic.twitter.com/b8ZjX81fPC

Los ingresos se distribuyeron de la siguiente manera:

Playoffs ante O’Higgins: u$s500.000.

u$s500.000. Octavos de final ante Recoleta: u$s600.000.

u$s600.000. Cuartos de final ante San Pablo: u$s700.000.

u$s700.000. Semifinales ante Vasco da Gama: u$s800.000.

u$s800.000. Premio por conquistar el título: u$s10 millones.

De esta manera, el total obtenido por la Sudamericana llegó a u$s12,6 millones. La consagración representó una diferencia de u$s7,5 millones respecto de lo que habría recibido el club por terminar como subcampeón.

Los ingresos de la Libertadores elevaron el total a u$s16,28 millones

La cuenta de premios internacionales también incluye el paso previo del Xeneize por la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde obtuvo u$s3,68 millones.

De ese monto, u$s3 millones correspondieron a su participación en esa instancia, mientras que los u$s680.000 restantes llegaron por las victorias frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Guayaquil, a razón de u$s340.000 por triunfo.

Al sumar ambas competencias, el balance quedó conformado por:

Copa Libertadores: u$s3,68 millones.

u$s3,68 millones. Copa Sudamericana: u$s12,6 millones.

u$s12,6 millones. Total de premios internacionales de 2026: u$s16,28 millones.

La cifra corresponde a los premios deportivos de ambos torneos y no incluye otros ingresos comerciales o de recaudación.