El Xeneize realizó su primer entrenamiento en Colombia y trabaja en la adaptación al calor y la humedad antes de enfrentar a Atlético Mineiro este sábado. El juvenil habría ganado la pulseada ante Alan Velasco y Leonel Flores para completar el ataque.

Boca llevó a cabo anoche su primer entrenamiento en Barranquilla con vistas a la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Boca transita las últimas horas de preparación para uno de los partidos más importantes de su temporada. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena realizó su primer entrenamiento en Barranquilla, donde enfrentará a Atlético Mineiro este sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 (hora argentina), por la final de la Copa Sudamericana 2026.

La práctica se llevó a cabo en el estadio Municipal Romelio Martínez, en el mismo horario en el que comenzará el encuentro decisivo. La decisión del cuerpo técnico respondió a una planificación específica para que los futbolistas puedan adaptarse a las condiciones climáticas de la ciudad, especialmente a las altas temperaturas y la humedad, dos factores que podrían tener incidencia durante la definición continental.

La jornada había comenzado temprano para la delegación xeneize. A las 8.30, hora local, representantes de la CONMEBOL se presentaron sorpresivamente en el Hotel Estelar Alto Prado, donde se encuentra concentrado el plantel, para realizar controles antidoping. El procedimiento alcanzó a 23 de los 33 futbolistas que viajaron a Colombia.

Después del almuerzo y el descanso, el equipo se trasladó al estadio Municipal Romelio Martínez para completar su primera práctica en suelo colombiano. El escenario, que históricamente fue la casa de Junior y actualmente pertenece a Barranquilla FC, recibió al plantel para un entrenamiento enfocado en la adaptación al contexto ambiental de la final.

Mientras tanto, alrededor de 300 hinchas esperaron al equipo en el hotel antes de su regreso. La expectativa de los simpatizantes también se hizo sentir en Cartagena, donde el jueves por la noche se realizó un primer banderazo. Este viernes habrá una nueva convocatoria en Barranquilla, desde las 19 (hora argentina), en el Gran Malecón del Río, como último gesto de respaldo antes del partido.

Tomás Aranda ganó terreno y sería titular en el ataque

Uno de los principales interrogantes de Arruabarrena pasa por la conformación del tridente ofensivo. Después de evaluar distintas alternativas, el entrenador se inclinaría por Tomás Aranda para ocupar el último lugar disponible, por delante de Alan Velasco y Leonel Flores.

1er entrenamiento en Barranquilla https://t.co/gY9ZMNlMjA — A Todo Boca (@equipoatodoboca) November 20, 2026

El juvenil de 19 años protagonizó una recuperación importante después de fracturarse el peroné de la pierna derecha a fines de agosto. La lesión lo mantuvo varios meses alejado de las canchas, pero logró acortar los plazos y volvió a sumar minutos en el tramo decisivo del semestre.

Su regreso se produjo ante Defensa y Justicia, cuando disputó 26 minutos, y luego participó durante otros 34 en la victoria frente a Banfield por la Copa Argentina. Así, acumuló una hora de competencia desde su vuelta y comenzó a recuperar terreno en la consideración del cuerpo técnico.

En los últimos entrenamientos dejó buenas sensaciones y habría convencido a Arruabarrena de darle una oportunidad desde el inicio. Durante la práctica fue titular durante buena parte del ensayo y posteriormente fue reemplazado por Velasco. De confirmarse su inclusión, volverá al once inicial después de casi tres meses: su última titularidad fue el 23 de agosto, ante Racing, por el Torneo Clausura.

Velasco, por su parte, fue titular en los dos últimos compromisos de Boca y ocupó el lugar del juvenil durante su recuperación. Aunque también atravesó un desgarro que condicionó su participación, ya está disponible y cuenta con ritmo de competencia reciente. Leonel Flores aparece como una tercera alternativa, aunque corre desde atrás en la disputa.

Además de resolver esa última plaza en el ataque, Arruabarrena deberá evaluar las condiciones físicas de Lautaro Blanco y Milton Delgado, dos futbolistas que llegaron con algunas molestias, pero que, en principio, no tendrían inconvenientes para estar desde el arranque. Ambos serán exigidos en el último entrenamiento.

La probable formación de Boca para enfrentar a Atlético Mineiro sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.

Boca realizará hoy su última práctica en Barranquilla y también tendrá lugar la conferencia de prensa previa a la final, de la cual participarán Arruabarrena y el capitán Leandro Paredes, a la espera de la confirmación oficial de la CONMEBOL.

Con la adaptación climática encaminada y la definición del equipo cada vez más cerca, Boca entra en la cuenta regresiva para buscar un nuevo título internacional.