El mediocampista se había retirado en el segundo tiempo y pidió asistencia de sus compañeros y del cuerpo médico.

Leandro Paredes era uno de los hombres más observados de la final de la Copa Sudamericana y atravesó una desafortunada situación: se descompensó cuando daba una entrevista, después de que Boca venciera por 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla . Pese a las imágenes registradas, se supo que no tendría un problema de salud.

Previamente, el mediocampista ubicó la Copa Sudamericana entre los títulos más importantes de su carrera. Consultado sobre el lugar de esta conquista en su trayectoria, el capitán destacó su vínculo con el club y el esfuerzo del equipo.

“ Es de los más importantes, sin duda, por lo que significa para mí este club , por volver a ganar un título internacional después de mucho tiempo. Por todo el esfuerzo que hicimos, estoy feliz, orgulloso de ser parte de este grupo”, afirmó.

El mediocampista fue titular en el conjunto de Rodolfo Arruabarrena , que se impuso con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel y terminó con una sequía de 18 años sin conquistas internacionales.

En medio de los festejos, Paredes aseguró que este objetivo lo acompañó desde su salida del club. “Desde el día que me fui pensaba en esto. Desde el día en que me fui tenía la ilusión de volver, de tratar de devolver con títulos todo el cariño que me había dado la gente y que me da la gente” , sostuvo.

El campeón del mundo también expresó su deseo de prolongar este presente: “Tengo solo palabras de agradecimiento y ojalá que podamos seguir de esta manera y seguir dando alegrías”. Por último, reconoció la entrega de sus compañeros: “Agradecer a todo este grupo, da hasta lo que no tiene para darles alegrías”.

Boca fue muy superior al Atlético Mineiro y volvió a salir campeón de la Copa Sudamericana después de 21 años

Boca venció 2-0 a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, el equipo de Rodolfo Arruabarrena terminó con una sequía de 18 años sin títulos internacionales y volvió a festejar en el continente.

Ascacibar abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo, mientras que Merentiel amplió la diferencia a los tres minutos del complemento, después de una asistencia de Sebastián Villa. El Xeneize hizo valer su superioridad ante el conjunto de Eduardo Domínguez y consiguió su primera conquista internacional desde la Recopa Sudamericana de 2008.

Boca festejó en Barranquilla.

El Xeneize generó las situaciones más claras de la etapa inicial y pudo haber llegado al descanso con una ventaja mayor. Merentiel estrelló un puntazo en el travesaño después de una salida fallida de Everson, mientras que Ascacibar convirtió en una acción que fue invalidada por posición adelantada.

El mediocampista tuvo revancha tras una maniobra individual de Tomás Aranda, quien enganchó y remató. La pelota rebotó en un defensor y quedó a disposición del Ruso, que resolvió de cerca para establecer el 1-0.

Con los desbordes de Villa por izquierda y las subidas de Leandro Lozano por derecha, Boca encontró profundidad y volvió a inquietar al equipo brasileño. Lautaro Blanco desaprovechó un mano a mano tras un pase atrás defectuoso, mientras que Everson respondió ante un cabezazo de Lautaro Di Lollo y otra llegada de Merentiel sobre el cierre de la primera etapa.

El segundo gol llegó apenas comenzó el complemento. Villa superó a su marcador con un sombrero, avanzó por la izquierda y envió el centro para que Merentiel ampliara la diferencia con una definición de derecha dentro del área.

Domínguez realizó tres cambios para intentar modificar el desarrollo, mientras que Arruabarrena reemplazó a Leandro Paredes a los 12 minutos del segundo tiempo. La ventaja conseguida por Boca resultó definitiva y le permitió quedarse con el título en Colombia.