Boca copó Barranquilla con un multitudinario banderazo en la previa de la final de la Copa Sudamericana + Agregar ámbito en









Miles de hinchas xeneizes coparon el Malecón con bombos, banderas y canciones a un día de la final ante Atlético Mineiro. Ambos equipos se disputarán la gloria este sábado desde las 19.

Los hinchas xeneizes coparon Colombia con la ilusión de una nueva copa en juego. @BocaJrsOficial

La expectativa por la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro se trasladó a las calles de Barranquilla. En la noche anterior al partido decisivo, miles de hinchas xeneizes se reunieron desde la tarde en el Malecón para protagonizar un multitudinario banderazo que se extendió hasta altas horas de la madrugada.

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Entre bombos, banderas y canciones, los simpatizantes que viajaron desde distintos puntos de la Argentina compartieron sus historias, promesas y expectativas de cara al encuentro ante el conjunto brasileño.

Una de las escenas más emotivas tuvo como protagonistas a un padre y su hijo, que llegaron desde Mataderos con una historia familiar ligada a Boca. “Desde que nació León, tenemos una foto especial abrazados en la Bombonera. Hice una bandera que dice ‘la sana costumbre’ y todos los domingos era una foto nueva, hasta lo que creció hoy”, contó el hincha a TN.

@UltraAttackive La movilización también llamó la atención por el acompañamiento de los simpatizantes colombianos. “Esto parece Argentina, no Colombia”, comentó un hincha correntino, sorprendido por la cantidad de personas identificadas con los colores azul y oro. Incluso bromeó con que las altas temperaturas de Barranquilla no representaban un problema, ya que estaba acostumbrado al calor de su provincia.

El banderazo de Barranquilla continuó durante la noche, con cada vez más hinchas sumándose a la celebración. La escena tuvo un antecedente reciente en Cartagena, donde el jueves también se habían reunido simpatizantes de Boca con banderas y fuegos artificiales.

¡Desde el cielo de Barranquilla! El banderazo de @BocaJrsOficial. pic.twitter.com/vJPp4q3YlG — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 21, 2026 La magnitud de la convocatoria llegó incluso a las redes oficiales del certamen. La cuenta de la Copa Sudamericana compartió imágenes de la movilización en el Malecón con un mensaje: “¡La fiesta de Boca! Banderazo de los hinchas Xeneizes en el Malecón”.