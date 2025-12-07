Tras la caída de Boca, River Plate jugará la Copa Sudamericana 2026 + Seguir en









La caída de su clásico rival ante Racing dejó al Millonario River Plate sin chances de ingresar a la Copa Libertadores. La CONMEBOL anunció su retorno a la Sudamericana 2026, torneo que ganó en 2014.

Tras la derrota 1-0 de Boca Juniors frente a Racing Club en la semifinal de los playoffs, River Plate quedó sin posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores 2026 y confirmó su presencia en la Copa Sudamericana, un escenario esperado para el equipo de Marcelo Gallardo en la recta final de una mala temporada.

El resultado en La Bombonera fue determinante para el futuro internacional del Millonario, que dependía del desempeño xeneize para sostener sus opciones de ingresar al máximo torneo continental. Con la caída de Boca, River quedó automáticamente fuera de la zona de clasificación y debió conformarse con un lugar en el segundo certamen en importancia organizado por la CONMEBOL.

En ese marco, la cuenta oficial de la Sudamericana celebró el regreso del club de Núñez a la competencia: “Un campeón que vuelve: bienvenido River a la CONMEBOL Sudamericana 2026”, publicó el organismo junto a una imagen institucional que destacó el historial internacional del equipo argentino.

Un campeón que vuelve: bienvenido River a la CONMEBOL Sudamericana 2026. River fue protagonista del torneo, que conquistó en 2014, logro que luego lo llevó a disputar la Recopa Sudamericana. Aunque el objetivo principal era retornar a la Libertadores, la Sudamericana aparece ahora como una oportunidad para recuperar protagonismo internacional y sumar un nuevo título.

Con la confirmación de su participación, el club comenzará a planificar un 2026 con calendario exigente y la necesidad de rearmar su plantel. La competencia continental será uno de los ejes centrales del proyecto deportivo, con la expectativa de volver a ubicarse en los primeros planos del fútbol sudamericano.

