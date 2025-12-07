Fórmula 1: Lando Norris superó a Max Verstappen y se consagró campeón en Abu Dhabi + Seguir en









El piloto de Reino Unido finalmente logró el título por dos puntos sobre Max Verstappen, en una definición apasionante. Así se convirtió en el 35º campeón de la historia de la Fórmula 1, el octavo en hacerlo con el equipo McLaren.

El piloto británico Lando Norris se consagró campeón de la temporada 2025 de Fórmula 1, logrando su primer título en la máxima categoría y otorgando a McLaren el triunfo en el campeonato de pilotos. La definición se resolvió en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde superó a Max Verstappen y Oscar Piastri.

Con su victoria, Norris se convirtió en el campeón número 35 de la historia de la Fórmula 1 y elevó a 11 la cantidad de títulos obtenidos por pilotos británicos en la máxima categoría, siguiendo los pasos de figuras como Lewis Hamilton, Jackie Stewart y Graham Hill. El crecimiento de McLaren y Norris estuvo ligado en los últimos años, consolidándose tras el título de constructores conseguido en 2024 y el rendimiento dominante del MCL39 en 2025.

LANDO NORRIS IS THE 2025 FORMULA 1 WORLD CHAMPION!!!!

