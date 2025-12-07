Franco Colapinto finalizó la temporada 2025 de la Fórmula 1 en el último lugar del Gran Premio de Abu Dhabi, cerrando un año complicado con Alpine. El argentino no sumó puntos y quedó al fondo del campeonato, pero mantiene la mirada puesta en 2026, con un nuevo auto y cambios técnicos que podrían mejorar su rendimiento.
Fórmula 1: Franco Colapinto terminó último en el Gran Premio de Abu Dhabi y ya piensa en 2026
El argentino finalizó 20º con su auto de Alpine y pone su mirada en el nuevo reglamento y el motor Mercedes para la próxima temporada.
Colapinto comenzó el año como piloto reserva y debutó como titular desde el GP de Emilia-Romagna, reemplazando a Jack Doohan. Sin embargo, nunca logró adaptarse completamente al Alpine A525. En Abu Dhabi volvió a encontrarse con el fondo de la parrilla, terminando 20º, mientras que su compañero Pierre Gasly fue 19º.
“Fue un año no muy positivo, pero bueno, es parte del proceso. Creo que el año que viene va a ser mucho mejor y nos estuvimos preparando bien la temporada que viene, así que con ganas de empezar ya a laburar para eso y olvidarnos un poco de lo que pasó este año”, comentó el argentino tras la carrera.
Lo que se viene para Franco Colapinto en 2026
A pesar de los malos resultados, Colapinto se mantiene optimista. Alpine destinó todos los recursos al auto de 2026, que incorporará motores Mercedes y adaptará el nuevo reglamento técnico. “Hay que laburar mucho, así que nada, volver a Argentina unos dos días y después ya enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados. Tengo ganas de tener un buen año, así que hay que trabajar para eso”, dijo.
También valoró la actitud del equipo: “Me quedo con muchas cosas de esta temporada, un equipo que no se rindió, ¿no? A pesar de los resultados malos que tuvimos. Muy importante eso y creo que nos prepara para cuando vaya mejor”.
Con el cierre de Abu Dhabi, Colapinto concluye un 2025 complicado, pero ya proyecta un futuro más esperanzador en la Fórmula 1: “Hay mucho por mejorar todavía, pero nada, gracias a Dios, ya terminó este año.”
