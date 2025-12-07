Fórmula 1: Franco Colapinto terminó último en el Gran Premio de Abu Dhabi y ya piensa en 2026 + Seguir en









El argentino finalizó 20º con su auto de Alpine y pone su mirada en el nuevo reglamento y el motor Mercedes para la próxima temporada.

Franco Colapinto cerró la temporada 2025 de la F1 en Abu Dhabi, finalizando 20º y sin sumar puntos con Alpine. @AlpineF1Team

Franco Colapinto finalizó la temporada 2025 de la Fórmula 1 en el último lugar del Gran Premio de Abu Dhabi, cerrando un año complicado con Alpine. El argentino no sumó puntos y quedó al fondo del campeonato, pero mantiene la mirada puesta en 2026, con un nuevo auto y cambios técnicos que podrían mejorar su rendimiento.

Colapinto comenzó el año como piloto reserva y debutó como titular desde el GP de Emilia-Romagna, reemplazando a Jack Doohan. Sin embargo, nunca logró adaptarse completamente al Alpine A525. En Abu Dhabi volvió a encontrarse con el fondo de la parrilla, terminando 20º, mientras que su compañero Pierre Gasly fue 19º.

Colapinto Alpine.jpg El piloto argentino comenzó el año como reserva y debutó como titular desde Emilia-Romagna, reemplazando a Jack Doohan. Foto: Alpine “Fue un año no muy positivo, pero bueno, es parte del proceso. Creo que el año que viene va a ser mucho mejor y nos estuvimos preparando bien la temporada que viene, así que con ganas de empezar ya a laburar para eso y olvidarnos un poco de lo que pasó este año”, comentó el argentino tras la carrera.

Lo que se viene para Franco Colapinto en 2026 A pesar de los malos resultados, Colapinto se mantiene optimista. Alpine destinó todos los recursos al auto de 2026, que incorporará motores Mercedes y adaptará el nuevo reglamento técnico. “Hay que laburar mucho, así que nada, volver a Argentina unos dos días y después ya enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados. Tengo ganas de tener un buen año, así que hay que trabajar para eso”, dijo.

Franco Colapinto Las Vegas Colapinto valoró el compromiso del equipo y ya proyecta un año más competitivo. También valoró la actitud del equipo: “Me quedo con muchas cosas de esta temporada, un equipo que no se rindió, ¿no? A pesar de los resultados malos que tuvimos. Muy importante eso y creo que nos prepara para cuando vaya mejor”.

Con el cierre de Abu Dhabi, Colapinto concluye un 2025 complicado, pero ya proyecta un futuro más esperanzador en la Fórmula 1: “Hay mucho por mejorar todavía, pero nada, gracias a Dios, ya terminó este año.”