River: los seis jugadores que quiere Marcelo Gallardo en el inicio del mercado de pases

Por pedido de su entrenador, la dirigencia de River por el momento mantiene charlas con seis jugadores para reforzar el equipo de cara a 2026. Conocé los detalles.

Tras un año malísimo desde todo punto de vista, donde fracasó en todos sus objetivos, River apunta a realizar una mercado de pases que le de una importante renovación a su cuestionado plantel. Por ello, a pesar de recién ser los primeros días de diciembre, la dirigencia ya trabaja en seis nombres que pidió Marcelo Gallardo.

Luego de las salidas de Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco, Pity Martínez, Miguel Borja y Federico Gattoni, el entrenador busca renovar el plantel con jugadores más jóvenes y de menor peso.

En cuestión, los elegidos por el "Muñeco" en el arranque del mercado son por necesidad, para cubrir puestos específicos, y por lo que hay en el mercado. Cabe destacar que River no planea hacer locuras en cuanto a las erogaciones, como los 15 millones de dólares que pagó hace un año por Kevin Castaño, uno de los jugadores más criticados por los hinchas.

Teniendo en cuenta el límite salarial y de presupuesto que fijó la dirigencia, los jugadores que eligió Gallardo son: Santiago Ascacibar, Fausto Vera, Gianluca Prestianni, Luciano Gondou, Julio Soler y Kevin Amaro.

Ascacibar es figura y capitán de Estudiantes de La Plata, por lo que parece difícil, pero no imposible. Fausto Vera es suplente en Atlético Mineiro de Brasil y podría darse. Prestianni está en el Benfica de Portugal y suena raro que lo presten. Goundou debería pedir y arreglar su salida del Zenit de Rusia. Con Soler solo podría lograr un préstamo del Bournemouth de Inglaterra. Y Amaro se lo podría comprar a Nacional de Uruguay.

Traducido, los puestos que quiere reforzar el DT son: dos volantes centrales, un mediapunta ofensivo, un centrodelantero y dos laterales (uno derecho y otro izquierdo, ya que no hay reemplazantes para Montiel y Acuña). Por todos los jugadores mencionados, la dirigencia de River ya se comunicó con sus respectivos representantes y clubes. Por ellos buscarán pagar lo menos posible y hasta acceder a algunos préstamos. Con el correr de los días se verá si tiene éxito en las negociaciones y cómo quedará el equipo de Gallardo para 2026. Otros nombres que suenan para el mercado de pases de River son: Julián Millán (marcador central colombiano de Nacional de Uruguay), Román Vega (lateral izquierdo del Zenit), Tadeo Allende (volante argentino del Inter Miami) y Claudio Echeverri (que se iría del Bayer Leverkusen alemán).