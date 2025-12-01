El peor escenario: River clasificaría a la Copa Libertadores sólo si Boca sale campeón del Torneo Clausura + Seguir en









El "Millonario" depende de que su rival de toda la vida se consagre campeón del Torneo Clausura para poder disputar la Fase 2 del máximo certamen continental. Si esto no sucede, participará en la Copa Sudamericana.

El peor escenario: River clasificaría a la Copa Libertadores sólo si Boca sale campeón del Torneo Clausura

El 2025 de River terminó como un fracaso total, no cumpliendo ningún objetivo, ni siquiera el mínimo: clasificar a la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, de la manera menos pensada y deseada, ese lugar se lo podría dar nada menos que Boca con una condición: que salga campeón del Torneo Clausura.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta situación pone en una disyuntiva a los hinchas del "Millonario", lógicamente. Están los que quieren disputar el máximo certamen continental a como de lugar, y por otro lado, los que de ninguna manera quieren que el rival de toda la vida salga campeón. Estos últimos se conforman con la Copa Sudamericana 2026.

Además, cabe destacar que de ser campeón Boca, River no se clasificará directo, sino que ingresará a la "Fase 2", donde deberá disputar dos repechajes para ingresar a la fase de grupos de la Libertadores.

Es decir, si gana el ida y vuelta de la "Fase 2", jugará la "Fase 3" (instancia previa a la zona de grupos), pero si pierde se quedará sin nada: ni siquiera jugará la Copa Sudamericana (tal como le pasó a Boca este año). Así que el riesgo es muy grande.

En tanto, con el triunfo por 1-0 sobre Argentinos Juniors, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda se metió en semifinales, instancia en la que espera al ganador de Racing vs. Tigre. Allí, volverá a jugar de local en la Bombonera, donde es amplio favorito, y luego definiría la final en cancha neutral.