Un exfutbolista de la Selección de Uruguay aseguró que hay una campaña contra Marcelo Bielsa

Un exfutbolista de la selección uruguaya aseguró que en su país está instalada una campaña en contra de Marcelo Bielsa para que no siga como entrenador de la "Celeste".

La tensión en la Selección de Uruguay con Marcelo Bielsa no se detiene, ya que, luego de distintas críticas, el ex futbolista Richard Morales avivó la polémica al asegurar que "están haciendo una campaña en contra" del entrenador argentino.

Morales , delantero con pasado en la "Celeste", fue tajante ante esta situación: "Se está haciendo una campaña para que Bielsa se vaya porque no se le puede pagar".

Posteriormente, en la misma sintonía, el ex futbolista de Nacional de Montevideo cuestionó a Suárez: "No sé si le habrá ocurrido a él. Es del bando de Lugano. Acá no pasa por la dignidad, es todo por poder y plata".

"Lo puedo decir porque hace cuatro años lo vengo diciendo. Ignacio Alonso, Diego Godín y Diego Lugano patearon la puerta de la AUF y metieron a los paraguayos adentro, ahora eso les va a jugar en contra", remarcó.

"El único que demostró tener personalidad es (Agustín) Canobbio. No pueden permitir lo que le hicieron a Canobbio ni un día, los jugadores están equivocados, están errando los caminos. ¿Se acuerdan de Piquerez? ¿Suárez no sabia que no lo citaron más porque perdió un avión?", sentenció.