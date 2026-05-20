Cómo llegan los técnicos argentinos al Mundial 2026

Seis entrenadores argentinos dirigirán en esta nueva entrega mundialista, lo que marcará un nuevo récord en la historia de los mundiales para un mismo país.

Los técnicos argentinos fueron construyendo una confianza en sudamérica desde que la selección nacional salió campeona en 2022, y, por eso, seis entrenadores serán parte del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 . Estos son: Lionel Scaloni (Argentina), Mauricio Pochettino (Estados Unidos), Marcelo Bielsa (Uruguay), Sebastián Becaccece (Ecuador), Néstor Lorenzo (Colombia) y Gustavo Alfaro (Paraguay).

Scaloni y Alfaro son los que más aprobación del público tienen, mientras que los demás llegan con más críticas que conformidad por parte de los aficionados de cada país. Por otro lado, uno de ellos será el comandante de uno de los tres países anfitriones.

El nacido en Pujato continuará con las bases sólidas que lograron el campeonato del mundo en 2022, pero con algunos cambios: Franco Armani, Juan Foyth, Ángel Correa, Alejandro Gómez, Paulo Dybala y Ángel Di María, serán los campeones ausentes en 2026, y sus reemplazantes aún son una incógnita hasta que se presente la lista oficial de 26. En estas últimas eliminatorias sudamericanas, Argentina terminó primera con 38 puntos. Ganó 12 partidos, empató 2 y perdió 4 .

La selección de Pochettino se clasificó al Mundial al ser uno de los tres anfitriones. Tras no participar de las eliminatorias, esta última fecha FIFA jugó dos amistosos que terminaron en derrota: 5 a 2 contra Bélgica y 2 a 0 contra Portugal. Estos últimos resultados generaron temor en los estadounidenses por ver que su equipo tambaleaba al enfrentarse a selecciones de mayor nivel y empezaron a ver al técnico argentino con otros ojos.

Marcelo Bielsa - Uruguay

El rosarino está en la cuerda floja después de que se le haya roto el vestuario en el último año, tal como lo señaló Luis Suárez, histórico delantero de la selección: “Separó a todo el grupo en Uruguay, ni saludaba”. Por otro lado, en las Eliminatorias Sudamericanas quedó cuarto con 28 puntos. Ganó siete, empató siete y perdió cuatro.

Sebastián Becaccece - Ecuador

El exayudante de campo de Jorge Sampaoli durante el Mundial de Rusia 2018 logró consolidarse al frente de la Tricolor, aunque en medio de reiteradas polémicas. Las críticas crecieron tras la convocatoria de Darwin Guagua, de apenas 17 años, al seleccionado mayor. En ese contexto, Jefferson Montero, exarquero de Ecuador, cuestionó con dureza la decisión: “Hay que tener personalidad para dirigir la selección y no ser un títere”, afirmó, al deslizar que en otros tiempos era necesario demostrar mayores méritos para ganarse un lugar en el plantel nacional.

Además, en esta última fecha FIFA excluyó a Kevin Rodríguez, Moisés Ramírez y Bryan Ramírez por actos de indisciplina. Aún así, en las Eliminatorias Sudamericanas terminó segundo, solo por detrás de Argentina, con 29 puntos. Ganó ocho, empató ocho y perdió dos , siendo el que menos lo hizo.

Néstor Lorenzo - Colombia

A pesar de que en 2024 llegaron a la final de la Copa América contra Argentina, que terminarían perdiendo por 1 a 0, ahora llegan con más dudas que certezas. Además, la convocatoria de Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia, encendió las alarmas políticas. Por eso, Iris Martín Ortíz, constitucionalista colombiana, se expresó ante el suceso: “La camiseta no puede ser un escudo contra la justicia. No es solamente una discusión deportiva…el jugador inevitablemente se convierte en referente para niños, niñas y jóvenes”. Por otro lado, en las Eliminatorias Sudamericanas terminó tercero con 28 puntos. Ganó siete, empató siete y perdió cuatro.

Gustavo Alfaro - Paraguay

El extécnico de Boca encara el Mundial como uno de los más queridos en la historia del pueblo Albirrojo tras clasificarlo después de 16 años al torneo, siendo el de Sudáfrica 2010 su última experiencia. Cabe recalcar que en la cita mundialista de 2022, Alfaro dirigió a la selección ecuatoriana y quedó eliminada en fase de grupos. En las Eliminatorias Sudamericanas terminó en la sexta posición con 28 puntos. Ganó siete, empató siete y perdió cuatro.