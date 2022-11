Escándalo en la selección de Uruguay: dos referentes criticaron abiertamente al DT

Giménez tiró una bomba expresó que el equipo no salió a ganar en ninguno de los dos encuentros: "Pasó lo mismo que en el primer partido, no salimos a ganar. Entramos un poco dubitativos con el fútbol nuestro, que sabemos que tenemos. Y a veces, por más que nos cueste, está. Es una de las facetas que todavía no la sacamos a pleno en los partidos y la verdad es que queda mucha amargura".

José María Giménez luego de la derrota frente a Portugal

El defensor, que a sus 27 años disputa su tercer Mundial, expresó que para el encuentro ante Ghana tratarán de hacer lo posible para cambiar la cabeza y entrar al campo de juego con las ideas bien claras porque "tienen un grandísimo equipo".

En tanto, el experimentado delantero llegó a mencionar al DT cuando le consultaron qué le pasa al equipo. "Hay que preguntarle a Alonso. Te va a poder hablar tácticamente. Son partidos de fútbol. A veces las cosas salen, a veces no", disparó.

"Dejar puntos así, que a veces cuenta. Perder puntos en un Mundial es complicado", fueron las palabras de Cavani sobre el rendimiento del equipo y el por qué no encontraban respuestas. Además, comentó que ellos "saben que pueden dar más que este nivel" y eso "les genera un sabor amargo".

"Eso hay que preguntarle a Alonso. Preguntale a él, él te va a poder hablar más tácticamente de lo que puede pasar", dijo el delantero.

Uruguay sufre un crisis futbolística y de identidad en esta Copa del Mundo, con planteos y formaciones que no aprovechan para nada todo el potencial de sus jugadores.

Ante Corea del Sur, si bien es cierto que pudo ganar por las ocasiones de gol que tuvo -el palo se lo negó en dos ocasiones-, el empate sin goles fue un resultado justo porque la "Celeste" nunca dominó a su rival.

Ante Portugal, Alonso plantó una línea de cinco defensores en la que los laterales Mathías Olivera y Guillermo Varela prácticamente no pasaron la mitad del campo. Con Edinson Cavani y Darwin Núñez aislados en ofensiva y fácilmente absorbidos por la zaga lusa, solo Rodrigo Bentancur se animó a romper líneas y generar algo de peligro.

Recién cuando se vio en desventaja por el gol de Bruno Fernandes a los 54 minutos, el entrenador pareció despertar y quitó a Diego Godín y a Matías Vecino para incluir al extremo Facundo Pellistri y al talentoso Giorgian De Arrascaeta.

Fue la mejor media hora de Uruguay en el Mundial, que pasó a jugar con cuatro en el fondo, asumió riesgos, se plantó en campo portugués, se adueño del balón y generó cuatro ocasiones de gol, incluyendo un tiro de Maxi Gómez en un palo tras gran jugada de Pellistri.

"Nos tenemos que animar a jugar más, como lo hicimos en las eliminatorias: ser un equipo valiente, que arriesga, que va, que juega entre líneas", prometió el criticado Alonso de cara a la 'final' del viernes contra Ghana, donde a Uruguay solo le sirva la victoria.