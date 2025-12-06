Lionel Messi campeón en EEUU: cuántos títulos ganó y cuál es su nueva marca + Seguir en









El 10 consiguió consagrarse en todos los equipos donde jugó y está cerca de el medio centenar de estrellas, un logro único. Ahora le falta jugar el próximo mundial con la selección argentina.

El Inter Miami hizo historia al consagrarse campeón de la MLS Cup 2025 tras vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps en un Chase Stadium colmado, coronando así la era Messi con el trofeo más esperado de la Major League Soccer. Este triunfo no solo marca el primer título de liga para el equipo de Florida, con este título, el astro argentino llega a la estrella número 46 en una carrera sin igual.

Para Messi, este título en la MLS se suma a una carrera repleta de glorias: desde sus 14 Ligas y 4 Champions League con el Barcelona, pasando por su exitosa etapa en el PSG, hasta su consagración con la Selección Argentina —con la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022—. Con este nuevo trofeo, el rosarino amplía su leyenda y reafirma que, incluso en nuevos territorios, sigue siendo el centro del fútbol mundial.

La llegada de Messi a Inter Miami en 2023 no solo revolucionó el club, sino que también elevó el nivel de la liga. El equipo, que antes de su llegada era una promesa incumplida, se convirtió en un gigante competitivo, atrayendo a figuras como Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, y consolidando un plantel con ambición y jerarquía. La MLS Cup 2025 es el punto culminante de este proceso.

Los 46 títulos de Messi 2005 Liga española Barcelona España 14/05/2005

2005 Mundial Juvenil Argentina Holanda 02/07/2005

2006 Liga española Barcelona España 03/05/2006

2006 Liga de Campeones Barcelona París 17/05/2006

2006 Supercopa de España Barcelona España 20/08/2006

2008 Juegos Olímpicos Argentina Pekín 23/08/2008

2009 Copa del Rey Barcelona España 13/05/2009

2009 Liga española Barcelona España 16/05/2009

2009 Liga de Campeones Barcelona Roma 27/05/2009

2009 Supercopa de España Barcelona España 23/08/2009

2009 Supercopa de Europa Barcelona Mónaco 28/08/2009

2009 Mundial de Clubes Barcelona Emiratos Árabes 19/12/2009

2010 Liga española Barcelona España 16/05/2010

2010 Supercopa de España Barcelona España 21/08/2010

2011 Liga española Barcelona España 11/05/2011

2011 Liga de Campeones Barcelona Londres 28/05/2011

2011 Supercopa de España Barcelona España 17/08/2011

2011 Supercopa de Europa Barcelona Mónaco 26/08/2011

2011 Mundial de Clubes Barcelona Tokyo 18/12/2011

2012 Copa del Rey Barcelona España 25/05/2012

2013 Liga española Barcelona España 11/05/2013

2013 Supercopa de España Barcelona España 28/08/2013

2015 Liga española Barcelona España 17/05/2015

2015 Copa del Rey Barcelona España 30/05/2015

2015 Liga de Campeones Barcelona Berlín 06/06/2015

2015 Supercopa de Europa Barcelona Georgia 11/08/2015

2015 Mundial de clubes Barcelona Tokyo 20/12/2015

2016 Liga española Barcelona España 14/05/2016 2

2016 Copa del Rey Barcelona España 22/05/2016

2016 Supercopa de España Barcelona España 17/08/2016

2017 Copa del Rey Barcelona España 27/05/2017

2018 Copa del Rey Barcelona España 21/04/2018

2018 Liga española Barcelona España 29/04/2018

2018 Supercopa de España Barcelona España 12/08/2018

2019 Liga Española Barcelona España 27/04/2019

2021 Copa del Rey Barcelona España 17/04/2021

2021 Copa América Argentina Argentina 10/07/2021

2022 Ligue 1 PSG Francia 23/04/2022

2022 Finalissima Argentina Londres 01/06/2022

2022 Supercopa de Francia PSG Tel Aviv 31/07/2022

2022 Copa del Mundo Argentina Qatar 18/12/2022

2023 Ligue 1 PSG Francia 27/05/2023

2023 Leagues Cup Inter Miami Estados Unidos 19/8/2023

2024 Copa América Argentina Miami 14/7/2024

2024 Supporter's Shield Miami 2/10/2024

2025 MLS Cup 6/12/2025