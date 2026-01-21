Quién es Abdukodir Khusanov, la estrella de Uzbekistán que promete en el Mundial 2026 + Seguir en









La estrella de la Premier League es la máxima esperanza de los asiáticos para esta Copa del Mundo.

El imponente central de 21 años es la esperanza de toda una nación para la Copa del Mundo. Anvar Ilyasov/Getty Images

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, ya que Estados Unidos, México y Canadá tienen todo listo para recibir la edición más ambiciosa de la competencia en toda su historia. Con 48 selecciones que buscarán quedarse con el trofeo más importante del fútbol, la final se disputará el 19 de julio en New Jersey.

Si bien resta definir a algunos combinados nacionales que buscarán su boleto mediante el repechaje, hay selecciones que ya empiezan a llamar la atención porque tendrán su debut en el certamen. Una de ellas es Uzbekistán, cuyas esperanzas están puestas en su máxima figura.

Abdukodir Khusanov Alex Pantling/Getty Images El zaguero del Manchester City es la gran esperanza de los asiáticos. Alex Pantling/Getty Images La joya de Uzbekistán que brillará en el Mundial 2026 Mientras se disputaba el Mundial de Qatar 2022, Abdukodir Khusanov no era un nombre conocido para el gran público. En 2023 apenas acumulaba 37 partidos profesionales en la liga de Bielorrusia, donde formaba parte del FC Energetik-BGU Minsk. Ese mismo año, sin embargo, se destacó en la Copa Asiática Sub-20, donde se consagró campeón y fue una de las figuras del torneo.

Ese rendimiento le permitió dar el salto al Lens de Francia, club en el que permaneció hasta 2025 antes de ser transferido al Manchester City por pedido de Pep Guardiola. Tras sumar 31 partidos en la Ligue 1, apenas cinco días después de arribar a Inglaterra debutó oficialmente ante el Chelsea.

Desde entonces, el defensor comenzó a ser utilizado de manera progresiva por el entrenador español. A sus 21 años, Guardiola lo considera un central con cualidades importantes y una proyección elevada. Para la selección de Uzbekistán, en tanto, fue una pieza clave en la histórica clasificación al primer Mundial de su historia.

Otros nombres a tener en cuenta Resulta imposible analizar el presente de Uzbekistán sin mencionar a su director técnico. Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia en 2006, fue el encargado de conducir el proceso que llevó al seleccionado asiático a clasificar por primera vez a una Copa del Mundo. Si bien Khusanov es el nombre de mayor proyección internacional, también aparecen otros futbolistas interesantes que se desempeñan en el fútbol europeo. En Turquía se destacan Eldor Shomurodov, actualmente a préstamo desde la Roma, y Abbosbek Fayzullaev, quien se luce en el Basaksehir de Estambul. Este último, junto al defensor del Manchester City, es una de las grandes apuestas del equipo para transformarse en una de las sorpresas del certamen.