Bitcoin se ubica en u$s89.000, mientras el mercado opera atento al Foro Económico Mundial

La principal criptodivisa perforó un nivel clave, y sufre de un bajo apetito por el riesgo marcado por el contexto geopolítico.

Las criptomonedas caen fuerte en el cierre de este miércoles 21 de enero, con un mercado atento a la tercera jornada del Foro Económico Mundial y a los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia. Bitcoin (BTC) desciende 2,3% a la zona de los u$s89.226 , según Binance.

Mientras tanto, Ethereum (ETH) recorta 4,5% y se ubica en torno a los u$s2.965,64 . Entre las altcoins resalta la pérdida de BNB (-4,4%) y de Lido Staked Ether (STETH) (-4,7%).

Embed Groenlandia y Japón, los focos de tensión Las exigencias del presidente de EEUU, Donald Trump, respecto a Groenlandia fue uno de los factores detrás del bajo rendimiento de Bitcoin. El mandatario amenazó con subir aranceles a ocho países europeos, cuestionó la tutela de Dinamarca sobre la isla y no descartó una intervención militar.

Este miércoles, Trump asistirá al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde dijo que hablará con "varias partes" sobre Groenlandia.

Por otra parte, crece el temor por la salud fiscal de Japón, que se intensificó cuando la primera ministra Sanae Takaichi anunció elecciones anticipadas a principios de febrero. En ese sentido, los inversores cuestionaron cómo Tokio financiará los planes de Takaichi para medidas de estímulo desproporcionadas y más exenciones fiscales.

En ese marco, la aversión por el riesgo se vio más marcada, con una tendencia hacia los metales preciosos. Luego de haber crecido hasta u$s96.000 la semana pasada —gracias a una importante inversión de Strategy, el mayor tenedor de la criptodivisa—, Bitcoin vuelve a perforar los u$s90.000, un nivel clave para mantener un equilibrio.

