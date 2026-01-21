Mundial 2026: Adidas ya se aseguró el triunfo en la batalla de las marcas

Aunque aún falta por clasificar seis equipos, la empresa alemana recupera en la Copa del Mundo que organizan Estados Unidos México y Canadá la hegemonia que habÍa perdido a manos de Nike en Qatar 2022.

Adidas ya ganó la batalla de las marcas de indumentarias deportivas que vestirán a las selecciones en el Mundial 2026. Nike la había destronado en Qatar 2022, pero la empresa alemana recupera su hegemonía en Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial 2026 , que se disputará en EEUU, Canadá y México, no solo será el más grande de la historia con 48 equipos participantes, sino también el escenario de una batalla sin precedentes entre las marcas deportivas que ya empezaron a jugar su partido fuera de las canchas.

Las marcas líderes deportivas ya disputan una intensa competencia comercial por vestir a las selecciones clasificadas con diseños innovadores que no solo representan su historia, sino también su identidad y el espíritu competitivo que los define. Desde las selecciones más tradicionales hasta los nuevos aspirantes, cada camiseta refleja la personalidad única de su nación.

Hasta el momento hay 42 equipos clasificados de los 48 que tomarán parte de la Copa del Mundo con diez fabricantes diferentes de camisetas. Las tres marcas más importantes, Adidas, Nike y Puma se reparten la mayoría de los seleccionados.

En el pasado Mundial de Qatar 2022, Nike le arrebató el primer puesto en número de selecciones patrocinadas a Adidas al vestir a más selecciones nacionales (13 equipos de 32) y capturando una mayor cuota del mercado de equipaciones.

Hace cuatro años atrás, Adidas solo vistió a 7 seleccionados y fue la tercera vez que el Gigante de Oregón superó a la marca alemana, y la mayor diferencia que Nike ha mantenido sobre su rival de toda la vida.

Sin embargo, Adidas volverá a prevalecer en la Copa del Mundo de Estados Unidos México y Canadá. La marca de las "tres tiras" lidera el ranking temporalmente con 14 equipos, entre los que se encuentra el anfitrión México, el actual campeón del mundo Argentina y muchos equipos europeos.

El segundo escalón del ranking lo ocupa Niuke, con 11 equipos, incluidos los otros dos países organizadores (Estados Unidos y Canadá) y otras potencias futbolísticas como Brasil, Francia e Inglaterra.

Puma ocupa el tercer lugar con 10 selecciones, siete de los cuales son de África, mientras que las tres restantes son de Europa.

Otros siete proveedores diferentes completan la actual lista de 42 clasificados, mostrando una gran variedad de marcas en la fase clasificatoria.

Diez marcas para 42 clasificados

Diez marcas visten a las 42 selecciones clasificadas para la Copa del Mundo 2026.

Adidas (14): México; Japón; Argentina; Colombia; Argelia; Sudáfrica; Catar; Arabia Saudí; Alemania, Bélgica, España, Escocia, Curazao e Irán.

Nike (11): Estados Unidos; Canadá; Corea del Sur; Australia; Brasil; Uruguay; Inglaterra; Francia; Croacia; Noruega, Países Bajos.

Puma (10): Nueva Zelanda; Paraguay; Marruecos; Egipto; Ghana; Costa de Marfil; Senegal; Portugal; Austria, Suiza.

Las otras siete marcas son: 7Saber (Uzbekistán); Kelm (Jordania); Marathon (Ecuador); Kappa (Túnez); Tempo (Cabo Verde); Reebok (Panamá) y Saeta (Haití).

Hegemonía de Adidas en los repechajes

El 26 y 31 de marzo próximo 22 seleccionados disputarán los repechajes de la UEFA y el resto del mundo para definir a los últimos 6 clasificados para la Copa del Mundo 2026.

Serán 10 las marcas que competirán para aumentar el números de seleccionados a los que patrocinarán o para estar presente en Estados Unidos, México y Canadá.

Adidas tiene asegurado el triunfo en la guerra de marcas deportivas, ya que, en ambos repechajes, tiene la supremacía vistiendo a 10 equipos: Italia, Ucrania, Bosnia, Gales Suecia, Irlanda del Norte, Macedonia, Nueva Caledonia, Irak y Jamaica.

Nike únicamente estará presente con Polonia y Turquía y por más que ambos equipos clasifiquen sumará 13 selecciones a la que vestirá y no podrá alcanzar a Adidas que ya suma 14, además de algunas de las 10 que podrían conseguir el boleto para la Copa del Mundo.

Puma tampoco podrá alcanzar a la marca de las tres tiras ya que sólo vestirá a República Checa.

Las otras marcas que competirán en los repechajes son Macrón (Albania, Eslovaquia y Surinám), Hummel (Dinamarca), Maratóin Sports (Bolivia), Errea (Kosovo), Umbro (Congo), Castore (República de Irlanda) y Joma (Rumania).

Con tres países anfitriones, la región norteamericana se vuelve estratégica. Nike domina en EE. UU. con un patrocinio histórico desde 1994 y fuerte presencia en retail. Adidas apuesta por México, una potencia futbolística con millones de aficionados también en territorio estadounidense. Puma, más modesta en presencia, apunta a hacerse notar con campañas disruptivas y alianzas de alto impacto.