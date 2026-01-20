SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

20 de enero 2026 - 20:56

Se confirmaron los árbitros para la primera fecha del Torneo Apertura 2026

La Liga Profesional de Fútbol anunció quienes impartirán justicia en los primeros duelos del año. Nicolás Ramírez lo hará en River-Barracas, mientras que Sebastián Zunino arbitrará a Boca frente a Riestra.

Ya se conocen los árbitros para el comienzo del Torneo Apertura 2026.

De esta manera, todos los equipos ya conocen a los jueces asignados para cada encuentro. Nicolás Ramírez estará a cargo del estreno de River frente a Barracas Central como visitante, mientras que Sebastián Zunino impartirá justicia en la presentación de Boca frente a Deportivo Riestra en la Bombonera.

Además, los otros encuentros estelares de la fecha estarán dirigidos por Pablo Dóvalo en el choque entre San Lorenzo y Lanús, Nazareno Arasa en Independiente frente a Estudiantes y Leandro Rey Hilfer en Gimnasia contra Racing.

Las ternas arbitrales para la primera fecha del Torneo Apertura

Jueves 22 de enero

  • 17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Daniel E. Zamora

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Mauro Ramos Errasti

  • 20.00 Unión – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Julio Fernández

  • 20.00 Banfield – Huracán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Diego Martin

  • 22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Laura Fortunato

  • 22.15 Instituto – Vélez (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Uziga

Viernes 23 de enero

  • 19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Lucas Germanotta

  • 20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2 Federico Cano

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Juan Pafundi

  • 22.15 Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlotta

  • 22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Marcos Horticolou

Sábado 24 de enero

  • 17.00 Barracas Central – River (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi

  • 19.30 Gimnasia – Racing (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Nelson Sosa

  • 22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Javier Mihura

Domingo 25 de enero

  • 18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Ariel Penel

AVAR: Javier Delbarba

  • 21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Martin Desposito

VAR: Yamil Possi

AVAR: Sebastián Habib

  • 21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Juan Pablo Loustau

