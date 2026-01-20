Se confirmaron los árbitros para la primera fecha del Torneo Apertura 2026 + Seguir en









La Liga Profesional de Fútbol anunció quienes impartirán justicia en los primeros duelos del año. Nicolás Ramírez lo hará en River-Barracas, mientras que Sebastián Zunino arbitrará a Boca frente a Riestra.

Ya se conocen los árbitros para el comienzo del Torneo Apertura 2026.

La Liga Profesional de Fútbol anunció este martes la designación de los árbitros para la primera fecha del Torneo Apertura 2026, que se disputará desde el jueves 22 de enero hasta el domingo 25, que comenzará con el duelo interzonal entre Aldosivi y Defensa y Justicia.

De esta manera, todos los equipos ya conocen a los jueces asignados para cada encuentro. Nicolás Ramírez estará a cargo del estreno de River frente a Barracas Central como visitante, mientras que Sebastián Zunino impartirá justicia en la presentación de Boca frente a Deportivo Riestra en la Bombonera.

Además, los otros encuentros estelares de la fecha estarán dirigidos por Pablo Dóvalo en el choque entre San Lorenzo y Lanús, Nazareno Arasa en Independiente frente a Estudiantes y Leandro Rey Hilfer en Gimnasia contra Racing.

Las ternas arbitrales para la primera fecha del Torneo Apertura Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) -TNT Sports- Árbitro: Daniel E. Zamora

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti Cuarto árbitro: Sebastián Bresba VAR: Fabrizio Llobet AVAR: Mauro Ramos Errasti 20.00 Unión – Platense (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Pablo Echavarría Árbitro asistente 1: Iván Núñez Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda Cuarto árbitro: Álvaro Carranza VAR: Lucas Novelli AVAR: Julio Fernández 20.00 Banfield – Huracán (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Bruno Amiconi Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira VAR: Silvio Trucco AVAR: Diego Martin 22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Hernán Mastrángelo Árbitro asistente 1: Gabriel Chade Árbitro asistente 2: Uriel García Leri Cuarto árbitro: Federico Benítez VAR: Fernando Echenique AVAR: Laura Fortunato 22.15 Instituto – Vélez (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Andrés Merlos Árbitro asistente 1: Damián Espinoza Árbitro asistente 2: Joaquín Badano Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez VAR: José Carreras AVAR: Javier Uziga Viernes 23 de enero 19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Pablo Dóvalo Árbitro asistente 1: Pablo González Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses VAR: Diego Ceballos AVAR: Lucas Germanotta 20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Nazareno Arasa Árbitro asistente 1: Diego Bonfa Árbitro asistente 2 Federico Cano Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni VAR: Salomé Di Iorio AVAR: Juan Pafundi 22.15 Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Luis Lobo Medina Árbitro asistente 1: Miguel Savorani Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo Cuarto árbitro: Mauricio Martin VAR: Germán Delfino AVAR: Diego Verlotta 22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Bryan Ferreyra Árbitro asistente 1: José Castelli Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti Cuarto árbitro: Lucas Cavallero VAR: Gastón Monsón Brizuela AVAR: Marcos Horticolou Sábado 24 de enero 17.00 Barracas Central – River (Zona B) -ESPN Premium- Árbitro: Nicolás Ramírez Árbitro asistente 1: Juan Mamani Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba Cuarto árbitro: Julián Jerez VAR: Héctor Paletta AVAR: Jorge Broggi 19.30 Gimnasia – Racing (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Leandro Rey Hilfer Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida Cuarto árbitro: Guido Mascheroni VAR: Adrián Franklin AVAR: Nelson Sosa 22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium- Árbitro: Yael Falcón Pérez Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez Árbitro asistente 2: Agustín Méndez Cuarto árbitro: Joaquín Gil VAR: Jorge Baliño AVAR: Javier Mihura Domingo 25 de enero 18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Sebastián Zunino Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti Árbitro asistente 2: Erik Grunmann Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo VAR: Ariel Penel AVAR: Javier Delbarba 21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Felipe Viola Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi Cuarto árbitro: Martin Desposito VAR: Yamil Possi AVAR: Sebastián Habib 21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium- Árbitro: Andrés Gariano Árbitro asistente 1: Hugo Paez Árbitro asistente 2: Gisella Trucco Cuarto árbitro: Nahuel Viñas VAR: Fernando Espinoza AVAR: Juan Pablo Loustau