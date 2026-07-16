Crece el turismo idiomático: Japón, Europa y Medio Oriente ganan terreno entre los argentinos + Agregar ámbito en









Las preferencias de los argentinos para estudiar idiomas en el exterior cambian de eje, con Japón y Roma como grandes protagonistas.

El interés por estudiar japonés creció en los últimos años.

El mapa del turismo educativo para los argentinos se redibujó de manera notable en los últimos cinco años. Lejos de las opciones tradicionales, los estudiantes locales buscan sumergirse en culturas radicalmente distintas o combinar el aprendizaje con experiencias de vida de alto valor, un fenómeno impulsado en gran parte por el auge del consumo cultural internacional y el deseo de vivir experiencias globales disruptivas.

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En este nuevo escenario, Asia se consolidó como el epicentro de las miradas, con Japón a la cabeza. Según datos de la Japan National Tourism Organization, más de 33.800 argentinos viajaron al país nipón en 2025. Este boom local coincide con un récord histórico para Japón, que recibió a 42,7 millones de visitantes extranjeros durante el año pasado, consolidándose como el destino del momento.

Detrás de estas cifras se esconde un fuerte componente generacional: el creciente interés de los jóvenes argentinos por el animé, el K-pop y los dramas coreanos transformaron lo que antes era un nicho de fanáticos en un fenómeno masivo de lifestyle. Como resultado, estos consumos culturales actúan como una puerta de entrada hacia la región, haciendo que sus destinos e idiomas resulten cada vez más atractivos para estudiantes que buscan combinar el aprendizaje de una lengua con una experiencia vivencial.

Se triplicó la cantidad de argentinos que viajaron a Tokio a estudiar “El número de argentinos que eligen Tokio como destino educativo se triplicó respecto a los niveles prepandemia, lo que refleja un vuelco total hacia un turismo idiomático guiado por las pasiones”, afirmó Luciano Comba, Country Manager de Education First en Argentina. Y añadió: “este fenómeno responde a un cambio profundo en las expectativas de los viajeros, quienes persiguen vivencias transformadoras en entornos que ofrecen un contraste absoluto en su idioma, estética y normas de convivencia”.

El atractivo de Japón para quienes viajan a estudiar idiomas va mucho más allá del aula. Tokio se consolidó como uno de los destinos más buscados porque combina la inmersión lingüística con una experiencia cultural difícil de replicar en otros mercados. La posibilidad de practicar el idioma en la vida cotidiana, interactuar con estudiantes y residentes locales y recorrer barrios emblemáticos como Shibuya o Harajuku forma parte del aprendizaje.

Europa y Medio Oriente: los otros grandes ganadores Este fenómeno de expansión no es exclusivo de Asia ni de los más jóvenes. En Europa, el segmento de mayores de 50 años gana un protagonismo inédito, impulsado por factores como la relación precio-calidad, el nivel de vida y la experiencia global. El caso más destacado es el de Roma, cuya demanda se cuadruplicó respecto a los niveles prepandemia, reflejando el deseo de este público por combinar formación, alta cultura y sofisticación internacional. En sintonía con esto, otros puntos del Viejo Continente mostraron avances significativos frente a 2019. Malta superó el triple de sus registros anteriores y se consolida en el turismo idiomático: al ser un país de habla inglesa, con clima cálido, patrimonio histórico y costos moderados, atrae desde adolescentes hasta adultos. Por su parte, Múnich también multiplicó por tres sus números, mientras que la exclusiva Niza, en la Costa Azul, experimentó un incremento cercano al doble.

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