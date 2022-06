Zidane habló de su futuro mientras la prensa francesa asegura que no irá al PSG

Los periódicos L'Equipe y RCM Sports no dan por descartada la llegada de Zidane a París pero aseguran que el exentrenador del Real Madrid lo "pensaría" en un futuro.

Lo cierto es que Zidane rompió el silencio y habló con el programa 'Téléfoot', de la cadena francesa TF1, acerca de su interés por volver a dirigir, aunque sin precisar dónde planea dirigir en el futuro.

“Tengo ganas de continuar, tengo todavía esa llama, es mi pasión, el fútbol. Tengo 50 años, estoy satisfecho, estoy feliz, es lo más importante. No sueño con nada, soñé mucho, tuve muchas cosas. Necesito rodearme de gente con la que me siento a gusto. Si no, no puede funcionar”, aseguró el astro.

En tanto y en medio de las negociaciones por la salida de Pochettino, en París hablan de la posible llegada de Christopher Galtier como futuro DT.

El actual entrenador del Niza era la segunda opción del PSG para el reemplazo de Pochettino, según revelan los medios deportivos francesas.