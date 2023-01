Depp vuelve a los sets (con capitales árabes)

El mundo árabe no solo está decidido a organizar mundiales y a tener equipos y jugadores de fútbol en Occidente. Un festival saudita y su fundación anunciaron ayer que están coproduciendo una película francesa, “Jeanne du Barry”, proyecto de la actriz y directora Maïwenn, que protagoniza Johnny Depp en su regreso a los sets después de su sonado juicio público --que ganó-- con su ex mujer Amber Heard. “Esperamos que esta colaboración reforzará los vínculos entre el cine saudita y el francés y que será la primera de numerosas películas internacionales bajo nuestro apoyo que den voz a las directoras”, declaró en un comunicado Mohammed al Turki, dirigente del Festival de Cine del Mar Rojo, y su correspondiente fundación. El comunicado no da ningún monto de financiación, y la productora francesa, Why Not, tampoco se pronunció al respecto.