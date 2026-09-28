deRentas colocó $9.357 millones en su segunda ON y acelera su plan de expansión

La compañía argentina de movilidad recibió ofertas por $10.975 millones y adjudicó $9.357 millones a una tasa de TAMAR Privada + 0,00%. Los fondos serán destinados a la compra de vehículos para ampliar la flota, que hoy cuenta con 7.000 autos en circulación.

deRentas , compañía argentina de movilidad, concretó la colocación de la Serie II de sus Obligaciones Negociables (ON) por $9.357 millones , en lo que representa su segunda emisión en el mercado de capitales. La operación, a 24 meses , cuenta con garantía del 100% del capital más intereses , otorgada por Banco Galicia y Banco CMF , que también actuaron como organizadores y colocadores.

Los fondos obtenidos serán destinados a la adquisición de vehículos para ampliar la flota y acompañar el plan de expansión de la compañía en Argentina. Actualmente, deRentas cuenta con 7.000 autos en circulación y apunta a alcanzar los 10.000 vehículos hacia fines de 2026 y los 22.000 a fines de 2027 .

La emisión se lanzó con un piso de $4.000 millones , ampliable hasta $10.000 millones . Según informó la empresa, recibió 25 ofertas por un total de $10.975 millones , con un margen solicitado promedio de -0,33% sobre TAMAR . Finalmente, se adjudicaron 18 ofertas por $9.357.142.856 , con un margen de corte de 0,00% , lo que determinó una tasa de TAMAR Privada + 0,00% .

La demanda representó 1,17 veces el monto colocado y más que duplicó el volumen de la primera emisión de la compañía.

La ON fue denominada, integrada y será pagadera en pesos argentinos . Tendrá un plazo de 24 meses desde la fecha de emisión y liquidación, con pagos trimestrales de intereses y amortización del capital en cuatro cuotas semestrales del 25% cada una .

“El mercado de capitales es una herramienta importante para acompañar nuestro plan de crecimiento. Buscamos vincular el financiamiento con la incorporación de vehículos y el desarrollo de la operación. A medida que el negocio gane escala, contemplamos avanzar hacia emisiones bajo el régimen general como un próximo paso en esa estrategia”, expresó Juan de Larminat, Chief Financial Officer de deRentas.

La colocación se suma al recorrido de la compañía en el mercado local. Su primera ON, correspondiente a la Serie I, fue emitida en marzo de 2026 por $4.500 millones, también a TAMAR Privada + 0%, con vencimiento en marzo de 2028. La empresa ya realizó pagos de intereses y, en septiembre, efectuó el primer pago semestral de capital por $1.125 millones.

Más autos y escala para el negocio

deRentas opera actualmente en AMBA, Córdoba y Mar del Plata. En menos de tres años, la compañía pasó de contar con 150 vehículos a fines de 2023 y cerca de 500 a mediados de 2024, a los 7.000 autos actuales.

El negocio principal de la firma es el alquiler de vehículos para conductores que generan ingresos a través de Uber, bajo distintas modalidades: por encargo, por turnos y con opción de compra. La propuesta incluye además servicios de mantenimiento y acompañamiento operativo.

Desde la empresa explican que la ampliación de la flota busca permitir que más personas accedan a un vehículo para generar ingresos. Para sostener esa expansión, la compañía desarrolló capacidades propias de mantenimiento, logística, tecnología y atención.

La incorporación de nuevos vehículos forma parte del crecimiento de un grupo que reúne distintas verticales, entre ellas deRentas GO! y deRentas Flip, con foco en la gestión de flotas, tecnología y operación.

“Esta emisión nos permite dar un paso concreto hacia nuestra misión: sumar vehículos para que más personas puedan acceder a nuevas oportunidades de ingreso, con el servicio y el acompañamiento que requiere una operación cada vez más grande”, señaló Juan de la Cruz, CEO y cofundador de deRentas.