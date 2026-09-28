Premios Oscar 2027: La virgen de la tosquera es la película elegida para representar a Argentina + Agregar ámbito en









El film dirigido por Laura Casabé, basado en relatos de Mariana Enríquez, fue seleccionado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina para competir por un lugar entre las películas nominadas a los premios de Hollywood.

La virgen de la tosquera está dirigida por Laura Casabé y adapta cuentos de Mariana Enríquez.

La Argentina ya tiene su película para la próxima edición de los Premios Oscar. Se trata de La virgen de la tosquera, el largometraje dirigido por Laura Casabé que lleva al cine el universo de los cuentos de Mariana Enríquez.

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La elección estuvo a cargo de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina, que seleccionó la producción para representar al país en la competencia internacional.

La trama se sitúa en el verano de 2001, en los alrededores de Buenos Aires. Allí, Natalia, Mariela y Josefina mantienen una amistad de años y comparten su vínculo con Diego, un amigo de la infancia por quien las tres sienten una fuerte atracción.

La llegada de Silvia, una mujer mayor que comienza a relacionarse con Diego, modifica la dinámica entre ellos. Natalia intenta entonces recuperar su lugar y busca la ayuda de su abuela Rita. Ese encuentro la lleva hacia prácticas vinculadas con la magia negra y los hechizos, que terminan alterando el curso de la historia.

El recorrido de la película Antes de convertirse en la representante argentina para los Oscar, la producción tuvo participación en distintos festivales. Entre ellos se encuentran Sundance y el Festival de Cine de Sitges, donde consiguió el premio a Mejor Fotografía.

También fue parte del BAFICI, uno de los principales festivales cinematográficos del país, y allí obtuvo el premio principal. El elenco está encabezado por Dolores Oliverio, Luisa Merelas, Fernanda Echevarría y Agustín Sosa. En su estreno comercial en la Argentina, La virgen de la tosquera consiguió además superar los 85.000 espectadores. Dónde ver La virgen de la tosquera La película dirigida por Casabé está disponible en HBO Max para ver en streaming.