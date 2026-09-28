Cómo cambiar el lugar de cobro de jubilaciones y pensiones en ANSES

Los beneficiarios pueden elegir otra entidad después del primer pago. La gestión es gratuita y puede hacerse por Mi ANSES o de manera presencial.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) pueden modificar la entidad en la que reciben sus haberes una vez que cobraron por primera vez en el banco que les fue asignado al iniciar el beneficio. El trámite es gratuito y puede hacerse por internet desde Mi ANSES o, en ciertos casos, de forma presencial en una oficina.

La posibilidad está disponible para quienes quieren cambiar de banco por una cuestión de cercanía, atención o cualquier otro motivo. Para hacerlo online, ANSES exige tener la Clave de la Seguridad Social y los datos de contacto actualizados y verificados en la plataforma.

La condición principal es haber cobrado por primera vez la jubilación o pensión en la entidad que ANSES asignó al momento de iniciar el trámite. Una vez cumplido ese requisito, el titular puede solicitar otra entidad entre las que se encuentran habilitadas para efectuar los pagos.

Para la gestión digital se necesita la Clave de la Seguridad Social y tener verificados el celular y el correo electrónico en Mi ANSES. El sistema puede pedir la validación de identidad mediante un código remitido por SMS o correo. También se debe contar con el DNI del titular.

En caso de optar por la modalidad presencial, ANSES solicita el DNI y el formulario PS 6.37, Solicitud cambio agente pagador . La documentación se presenta en una oficina del organismo. Hay una excepción para quienes cobran una Pensión No Contributiva por Invalidez : en ese caso, el cambio de medio de cobro solamente puede hacerse de forma presencial y con turno previo.

Cómo hacer el trámite online desde la plataforma Mi ANSES

El proceso empieza al ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Antes de avanzar, el sistema pide confirmar que los datos personales y de contacto estén actualizados y verificados. Si falta validar el celular o el correo electrónico, se puede completar esa instancia antes de continuar.

Después hay que entrar en la sección “Cobros” y seleccionar “Cambiar medio de cobro jubilaciones y pensiones”. Ahí aparece la prestación correspondiente y la opción para solicitar el cambio. El sistema guía al usuario durante la elección de la nueva entidad y pide completar la validación de seguridad.

ANSES envía un código al celular o al correo declarado. Ese código debe ingresarse para confirmar la operación. El proceso también contempla la verificación del DNI. La misma herramienta está disponible desde la aplicación oficial Mi ANSES, por lo que no es necesario acercarse a una sede. El cambio es gratuito y puede gestionarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Paso a paso: cambio de lugar de cobro por la app o web

El recorrido para hacer la modificación es el mismo tanto desde la web como desde la aplicación. Primero se debe entrar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar que el celular y el correo electrónico figuren como verificados. Después, dentro de Cobros, se selecciona la opción para cambiar el medio de cobro de jubilaciones y pensiones. Se elige la prestación que se quiere modificar y se continúa con la alternativa que ofrece el sistema.

Una vez confirmada la solicitud, el nuevo agente pagador queda sujeto al plazo de implementación. ANSES indica que el cambio se hace efectivo aproximadamente 60 días después de la solicitud y la verificación correspondiente. Hasta entonces, el pago sigue impactando en el banco habitual.

También existe la opción de hacer el trámite personalmente. Para eso se debe presentar el DNI y el formulario PS 6.37. ANSES contempla esta alternativa especialmente para personas que tienen dificultades para completar el procedimiento digital o se encuentran comprendidas en situaciones particulares.

Qué bancos y medios de pago están habilitados por ANSES

Para jubilaciones y pensiones, ANSES establece que se puede elegir cualquiera de los bancos habilitados como agentes pagadores. La disponibilidad concreta puede variar según las opciones que muestre el sistema al momento de realizar la solicitud. En este punto hay una diferencia con las asignaciones familiares.

Para jubilaciones y pensiones, la página oficial de ANSES habla específicamente de bancos habilitados como medio de cobro. Las alternativas de CBU y billeteras virtuales que aparecen en otros trámites del organismo corresponden a asignaciones y programas, no al esquema general de jubilaciones y pensiones.

Antes de pedir el cambio, el beneficiario puede consultar dónde y cuándo cobra desde Mi ANSES, en Cobros > Consultar fecha y lugar de cobro. De esa manera puede verificar cuál es la entidad actual y controlar que la modificación solicitada se haya incorporado cuando llegue el momento. El trámite no tiene costo y no modifica la prestación previsional. Lo que cambia es el banco encargado de acreditar el haber.