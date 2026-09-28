Familiares de los integrantes de aquella acción, excancilleres, excombatientes de Malvinas y dirigentes políticos participaron del acto, encabezado por Eduardo Valdés y Gabriel Fuks.

A 60 años del Operativo Cóndor, homenajearon en el Congreso a sus protagonistas.

A 60 años del Operativo Cóndor , el diputado nacional Eduardo Valdés y el parlamentario del Mercosur Gabriel Fuks encabezaron este lunes en la Cámara de Diputados un acto homenaje a los 18 jóvenes argentinos que el 28 de septiembre de 1966 desviaron un avión de Aerolíneas Argentinas hacia las Islas Malvinas y desplegaron allí la bandera argentina.

Bajo el título “Operativo Cóndor: la soberanía de las Islas Malvinas y el rol del peronismo” , el encuentro reunió a familiares de los protagonistas de aquella acción, ex cancilleres, excombatientes de la Guerra de Malvinas, diputados y senadores nacionales, dirigentes políticos y referentes vinculados con la cuestión Malvinas.

Durante la apertura, Eduardo Valdés destacó la vigencia histórica y política del Operativo Cóndor y reivindicó la necesidad de mantener el reclamo argentino de soberanía sobre las islas.

“Frente a tanto malvinero trucho que aparece en estos días, homenajear a estos 18 patriotas es un orgullo y renovamos el compromiso de ¡Patria sí, colonia no! Nosotros denostamos a Thatcher y a Pinochet, las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, sostuvo. Por su parte, Gabriel Fuks puso el foco en el vínculo histórico entre el peronismo, la cuestión Malvinas y la defensa de la soberanía nacional.

“A 60 años del Operativo Cóndor, vemos en ese grupo que hizo flamear la bandera en las islas un exponente del imaginario de los jóvenes peronistas que preanunciaban con esta acción el regreso de Perón. En los años siguientes, muchos de ellos fueron víctimas de la dictadura. Este es nuestro homenaje”, afirmó.

El recuerdo de los protagonistas del Operativo Cóndor

Los cancilleres del peronismo Jorge Taiana, Felipe Solá y Santiago Cafiero, junto a Eduardo Valdés y Gabriel Fuks, reconociendo a Norberto Karasiewicz, uno de los últimos sobrevivientes del operativo condor.

Uno de los momentos centrales de la jornada estuvo protagonizado por Norberto Karasiewicz, uno de los últimos sobrevivientes del Operativo Cóndor, y por familiares de los integrantes de la misión, quienes compartieron recuerdos sobre quienes llevaron adelante aquella acción y sobre su significado para sus familias y para la historia argentina.

Karasiewicz recordó aquella jornada y señaló: “Fuimos a recuperar Malvinas en nombre de todo el Pueblo argentino, sin distinción de ideología. Sigo sosteniendo esta causa, recuerdo a los 649 héroes nacionales que quedaron allá y creo que es una causa pendiente de resolución para nuestra soberanía”.

También participaron del homenaje los ex cancilleres Rafael Bielsa, Jorge Taiana, Santiago Cafiero y Felipe Solá; los ex secretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Daniel Filmus y Guillermo Carmona; y los exministros Kelly Olmos y Nicolás Trotta, quienes abordaron desde distintas perspectivas la continuidad histórica del reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Rafael Bielsa destacó el carácter soberano que, según su interpretación, tuvo aquella acción: “La Operación Cóndor se hizo por derecho histórico y porque el honor de nuestro país lo exigía así. No fue un ataque, fue un acto de justicia”.

A su turno, Jorge Taiana señaló que Dardo Cabo encabezó a un grupo de jóvenes que buscó reivindicar, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, la pertenencia de las Islas Malvinas a la Argentina.

“Ese hecho tan importante, que pasó al principio como un hecho casi policial, fue en realidad lo que despertó el nacionalismo y el deseo de actuar de miles y miles de argentinos y argentinas”, sostuvo. Santiago Cafiero consideró que el operativo constituyó una respuesta frente a la situación política de la época y a la disputa por las islas.

“En un contexto de negación democrática en plena dictadura y de una negación de la causa Malvinas por la usurpación del gobierno británico, el Operativo Cóndor fue una respuesta a esa doble negación y la selló para toda la historia”, afirmó.

Por su parte, Felipe Solá remarcó el impacto político y social que tuvo la acción y destacó la decisión de sus protagonistas de hacer trascender el hecho públicamente.

“Tuvieron la inteligencia, casi diría la picardía peronista, de no actuar solamente para ellos y por la patria como sentimiento, sino además para todo el pueblo argentino que se enteró a través de los medios, porque llevaron a Héctor Ricardo García, dueño de Crónica”, señaló.

El reclamo por Malvinas y la soberanía

Los exsecretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur también dejaron su testimonio. Daniel Filmus sostuvo que los protagonistas del Operativo Cóndor “no sólo quisieron darle un mensaje al mundo, no sólo le quisieron dar un mensaje a la Corona británica, también quisieron darle un mensaje al gobierno de Onganía, que por aquel entonces rendía pleitesía a la Corona británica”.

Guillermo Carmona, en tanto, afirmó que “el Operativo Cóndor se inscribe en la tradición popular de rebeldía frente al colonialismo y frente a quienes operan desde la política argentina en favor de los intereses coloniales”.

También tomó la palabra el intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien definió al operativo como “un hecho simbólico, un hecho trascendental en la historia de nuestro país, en la defensa de la soberanía, pero también en la presencia del peronismo en esta causa nacional”.

El periodista, excombatiente de Malvinas y exdirector del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur Edgardo Esteban afirmó que la acción “marcó un hito que tenemos que recordar y celebrar para malvinizar mirando hacia el futuro”.

Por su parte, el diputado nacional y excombatiente de Malvinas Aldo Leiva sostuvo que “hablar del Operativo Cóndor es hablar de rebeldía, juventud y coraje”.

También participó la exgobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Rosana Bertone, quien vinculó el homenaje con la situación actual de la provincia y sostuvo que se debe “redoblar” la lucha por la soberanía.

Entre los presentes estuvieron familiares de integrantes del Operativo Cóndor, como Aldo Ramírez, Gerardo Salcedo, Fernando “Toti” Aguirre, Ricardo Ahe y Alejandro Giovenco, además de excombatientes de la Guerra de Malvinas, legisladores nacionales, dirigentes políticos y referentes de la cuestión Malvinas.

Como parte del homenaje, los organizadores entregaron a los protagonistas y familiares presentes un banderín conmemorativo por los 60 años del Operativo Cóndor, realizado especialmente para la ocasión por el dirigente Ignacio Saavedra.

Cómo fue el Operativo Cóndor

El 28 de septiembre de 1966, un grupo de 18 jóvenes argentinos —17 hombres y una mujer— encabezados por Dardo Cabo desvió hacia las Islas Malvinas un avión de Aerolíneas Argentinas que se dirigía a Río Gallegos.

Una vez en las islas, el grupo desplegó siete banderas argentinas y rebautizó Puerto Stanley como Puerto Rivero. La acción se produjo durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y tuvo como objetivo reivindicar la soberanía argentina sobre el archipiélago.

A seis décadas de aquella jornada, el homenaje realizado en el Congreso buscó recuperar la memoria de sus protagonistas y reafirmar la continuidad del reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.