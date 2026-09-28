Senderismo en Córdoba: caminatas al aire libre, cargadas de naturaleza, historia y cultura

Desde hace 11 años, Córdoba celebra cada septiembre el Mes del Senderismo. Con más de 100 senderos relevados en distintas localidades, la provincia invita a recorrer paisajes únicos, cuya belleza, historia y cultura muchas veces sólo pueden descubrirse a pie.

Las sierras cordobesas, con sus ascensos y descensos, valles y ríos, quebradas y lagos, ofrecen múltiples posibilidades para caminar en contacto con la naturaleza, disfrutar del aire libre y descubrir paisajes que cambian a cada paso.

Cada septiembre, Córdoba celebra el Mes del Senderismo , una iniciativa que desde hace 11 años invita a descubrir las sierras y sus paisajes únicos a través de caminatas al aire libre. La propuesta reúne más de 100 senderos relevados y una amplia agenda de actividades especiales en distintos destinos de la provincia.

El Mes del Senderismo está pensado tanto para quienes ya tienen experiencia como para quienes se animan por primera vez a esta actividad. Los senderos relevados son de acceso libre y gratuito y ofrecen distintas alternativas de acuerdo con el nivel de dificultad, muchas de ellas ideales para disfrutar en familia.

La propuesta, organizada por los municipios y comunas de cada destino junto con la Agencia Córdoba Turismo , busca invitar a descubrir las sierras a otro ritmo. Cada sendero presenta características propias y cuenta con la señalización correspondiente, para que los visitantes puedan disfrutar de la experiencia con mayor seguridad y previsibilidad.

La variedad de recorridos permite elegir entre propuestas de baja dificultad, ideales para familias y principiantes, y otras más exigentes para quienes buscan un desafío mayor. En este sentido, el acompañamiento de prestadores habilitados contribuye a realizar la actividad con mayor previsibilidad, mientras que la normativa vigente para las zonas de riesgo establece condiciones específicas para los recorridos de mayor dificultad.

Pero el senderismo no se trata sólo de caminar al aire libre. El Mes del Senderismo en Córdoba propone combinar las caminatas con historia, cultura, avistaje de flora y fauna, astronomía y bienestar. Quienes disfrutan de esta modalidad de excursionismo tienen en la provincia la posibilidad de recorrer caminos junto a ríos y cascadas, alcanzar cumbres y atravesar bosques, o simplemente contemplar los maravillosos paisajes serranos.

“El senderismo se consolidó como un producto turístico clave para Córdoba, porque combina naturaleza, identidad de cada rincón, actividad física y disfrute”, aseguró Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Según Capitani, el crecimiento de esta propuesta también es resultado de un trabajo conjunto: “Estos años muestran cómo, trabajando de manera conjunta con el sector público y privado, logramos que la provincia tenga senderos señalizados, seguros y disponibles para que toda la familia pueda disfrutarlos durante todo el año”.

Mes del Senderismo en Córdoba: agenda y actividades destacadas

El Mes del Senderismo incluye actividades en distintos puntos de la provincia. Si bien la agenda completa puede consultarse en cordobaturismo.gov.ar, donde también se encuentra información sobre los más de 100 senderos relevados, estas son algunas de las propuestas destacadas.

En Villa Carlos Paz, todos los sábados de septiembre se realizarán ascensos nocturnos guiados al Cerro de la Cruz, desde las 17:30. El punto de encuentro será la base del cerro, sobre Florencio Sánchez S/N. En Villa Giardino, hay caminatas por Arroyo Las Violetas y recorridos hacia el Monolito Luz y Fuerza, con punto de encuentro el sector ubicado frente a la confitería El Bosque.

En La Falda, el calendario incluye el Circuito Paseo Bella Vista, con salida desde el Paseo Descanso Edén. En Capilla del Monte habrá recorridos por algunos de los paisajes serranos más reconocidos de la localidad. En tanto, Villa General Belgrano propone una caminata por el Sendero Pozo Verde para quienes quieran conectarse con la naturaleza y conocer parte de la biodiversidad de la localidad. La actividad será el sábado 19 de septiembre, desde las 16:30, con punto de encuentro en el ingreso a la Reserva Pozo Verde.

San Javier y Yacanto y La Población también forman parte de la propuesta y ofrecen a sus visitantes la posibilidad de descubrir su red de senderos autoguiados, de corta y mediana dificultad. La experiencia combina el contacto directo con la flora nativa, los arroyos, el arte al aire libre y las vistas panorámicas del Valle de Traslasierra.

Por qué recorrer Córdoba a través de senderismo

Las sierras cordobesas, con sus ascensos y descensos, valles y ríos, quebradas y lagos, ofrecen múltiples posibilidades para caminar en contacto con la naturaleza, disfrutar del aire libre y descubrir paisajes que cambian a cada paso.

En este territorio diverso, los senderos de Córdoba permiten descubrir lugares impresionantes que, muchas veces, sólo son accesibles a pie. Además, el senderismo ofrece una combinación entre actividad física y turismo, con alternativas para distintos niveles de experiencia y exigencia.

Glorietas naturales, ollas de agua, imponentes formaciones rocosas, especies nativas de flora y fauna, vistas panorámicas, cascadas, arte rupestre y una enorme biodiversidad son algunas de las razones para elegir descubrir Córdoba a través del senderismo.