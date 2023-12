Diálogos de Wall Street

G.G.: No como un calco. Las expectativas, es obvio, están en las antípodas. Y no hay como el pesimismo espeso para revertirse y hacer de resorte potente. Pero, el mercado bull puede proseguir sin drama, no se agotó, aunque se despliegue al alza a un ritmo menos vibrante. Esa es la gracia del aterrizaje suave. La política monetaria montó un puente muy sólido que permite la continuidad del tránsito fluido. Es un éxito notable.