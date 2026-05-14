Furor en Wall Street por un ETF espacial tras el desembarco bursátil de SpaceX

El ETF Tema Space Innovators, identificado con el ticker “NASA”, se lanzó a fines de marzo y ya captó unos u$s367 millones.

El ETF Tema Space Innovators, identificado con el ticker “NASA”, se lanzó a fines de marzo y ya captó unos u$s367 millones.

El boom de los fondos cotizados en bolsa (ETF) vinculados a la industria espacial está ganando velocidad en 2026 y un nuevo protagonista se convirtió en la gran sorpresa de Wall Street: el Tema Space Innovators ETF , identificado con el ticker “ NASA ”. Lanzado a fines de marzo, el fondo ya captó unos u$s367 millones y acumula más de u$s400 millones en activos en apenas seis semanas, posicionándose entre los ETF espaciales más importantes del mercado.

El interés por este segmento creció con fuerza este año. Actualmente existen diez ETF enfocados en la economía espacial , que en conjunto manejan alrededor de u$s2.400 millones, impulsados por un rally de las acciones del sector y fuertes ingresos de capital.

Entre los fondos más conocidos aparecen ARK Invest con su ETF ARKX, además de UFO, ROKT y nuevos lanzamientos como ORBX y WARP. Sin embargo, NASA logró diferenciarse por una razón clave: es el único ETF espacial con exposición directa a SpaceX mediante un vehículo especial de inversión (SPV).

La posición representa alrededor del 10% de la cartera y se ubica apenas por debajo de Rocket Lab, su principal participación. Esa exposición a la empresa de Elon Musk aparece como el gran atractivo para los inversores, especialmente ante las crecientes especulaciones sobre una posible salida a bolsa de SpaceX con valuaciones que podrían acercarse a los u$s2 billones.

El ETF Tema Space Innovators, identificado con el ticker “NASA”, se lanzó a fines de marzo y ya captó unos u$s367 millones.

El desempeño del ETF también ayudó a disparar el entusiasmo. Desde su lanzamiento, NASA subió cerca de 37%, superando ampliamente a otros fondos espaciales como UFO, ARKX y ROKT.

Aun así, los analistas remarcan que la principal fuente de rendimiento no fue necesariamente SpaceX, sino apuestas más agresivas en compañías espaciales cotizantes como Rocket Lab, Intuitive Machines y Filtronic, que tuvieron fuertes subas en los últimos meses.

En redes y foros de inversores, el ETF también comenzó a generar debate. Algunos usuarios destacan que NASA ofrece una forma sencilla de acceder al crecimiento del sector espacial y a la expectativa alrededor de SpaceX, mientras otros cuestionan si la participación en la empresa privada es suficientemente relevante o si la valuación implícita resulta demasiado elevada.

Más allá de las dudas, el fenómeno deja en claro que el mercado está apostando fuerte por la economía espacial. Con nuevos lanzamientos, mayor interés minorista y la expectativa de un eventual IPO de SpaceX, el espacio pasó de ser un nicho temático a convertirse en una de las tendencias más calientes dentro del universo ETF en 2026.