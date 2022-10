Diputados: el oficialismo apura debate del Presupuesto 2023 y Senado busca ley impositiva clave

La ley de gastos será defendida mañana, en la comisión de Presupuesto y Hacienda -comanda el kirchnerista Carlos Heller-, por los ministros de Educación y de Ciencia, Jaime Perczyk y Daniel Filmus, respectivamente. Más tarde lo hará el titular de Ambiente, Juan Cabandié, uno de los funcionarios apuntados desde oficialismo y oposición por los incendios en distintos puntos del país, en medio de desatenciones varias por direccionar la energía a cuestiones menores y ajenas a dicho ministerio.

En la misma jornada tendrían que presentarse los secretarios Flavia Royón (Energía), José Ignacio de Mendiguren (Industria y Desarrollo Productivo) y Juan José Bahillo (Agricultura), y los presidentes de Cammesa y Enarsa, Sebastián Bonetto y Agustín Gerez, respectivamente.

Para el miércoles, en tanto, aterrizarán en la comisión los ministros de Defensa, Jorge Taiana; y de Trabajo, Claudio Moroni, así como los directores de Aduana, Guillermo Michel; y de AFIP, Carlos Castagneto, entre otros funcionarios.

“Si los cambios a negociar son razonables y las exposiciones terminan antes, no habría motivo para esperar hasta finales de octubre para un dictamen y votar en el recinto. Se verá recién a partir de la próxima semana, pero no es para nada descabellado”, señalaron fuentes del oficialismo -interbloque que maneja Germán Martínez- a Ámbito, con respecto a adelantar la firma del despacho de comisión y la definición en sesión. Ante la mínima duda, el kirchnerismo no apurará los plazos, aunque prefiere finalizar más pronto que tarde este trámite y dejarle un puñado de semanas a la Cámara alta para que sancione el Presupuesto 2023 antes del Mundial de Fútbol. Es decir, previo al cierre del período de sesiones ordinarias.

Senado

El kirchnerismo avanzó días atrás con dos temas en diferentes comisiones. Por un lado, la de Presupuesto y Hacienda, que maneja el riojano Ricardo Guerra, apuró en modo “Flash” el dictamen de prórroga por cinco años de impuestos clave como Ganancias, Bienes Personales, Cheque, Monotributo y asignaciones específicas varias. Este tema entraría seguro en la sesión que tiene pensada para mañana

Por su parte, la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el kirchnerista Guillermo Snopek -rival y cuñado del gobernador jujeño, el radical Gerardo Morales- estampó firmas -después de varios fracasos, y con cambios de legisladores a último momento- para suavizar las mayorías y otros puntos en las consultas e iniciativas populares.

Esta iniciativa generaba dudas en el interbloque del Frente de Todos -presidente el formoseño José Mayans- de cara a la eventual sesión de pasado mañana, tras lo ocurrido la última vez en el recinto con la reforma de la integración de la Corte Suprema de Justicia, que dejó molestias varias y la necesidad de frenar con algunos caprichos sin sustento desde lo político.