Diputados inicia el debate sobre el Presupuesto 2023: Sergio Massa defiende ley y oposición da guiños

A la ayuda casi segura de los más que usuales aliados como Juntos Somos Río Negro y los misioneros renovadores -no massistas- se sumó días atrás la UCR paralela en Diputados -que no repite en el Senado, pese a que tiene integrantes como Martín Losusteau-, que comanda Emiliano Yacobitti. “Tras analizar la ley destacamos, en primera instancia, que las variables macroeconómicas son más razonables que las presentadas en el Presupuesto anterior, lo que posibilitaría que podamos contar con una aprobación en general”, aseguró el legislador porteño, también mandamás de varios resortes en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Yacobitti además destacó “la vocación que ha tenido el Gobierno para informar y explicar la elaboración del Presupuesto”, aunque aclaró que “la grave crisis que atravesamos nos obliga, más que nunca, a ser prudentes y analizar cada detalle de la ley con responsabilidad”.

La agenda de tratamiento en Diputados fue acordada la semana pasada, en una reunión sin fisuras por la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y los principales jefes opositores, excepto Javier Milei. El dictamen -o los despachos, si hay de mayoría y minoría- se firmarían el 24 de octubre para ir, dos días después, al recinto. Si llegara a ocurrir alguna demora, la votación será en los primeros días de noviembre. La finalidad es dejarle al Senado el camino liberado para que en un puñado de semanas -objetivo, antes del Mundial de Fútbol- se sancione la ley.

Al término del encuentro con Moreau el titular de la UCR, Mario Negri, aseveró: “El oficialismo se comprometió a que no quede nadie sin venir. Desde el interbloque hemos pedido también la presencia del director del Banco Central, Miguel Pesce. No queremos un tratamiento exprés. Tenemos predisposición, pero que no quede nadie sin venir”.

En tanto, por el PRO, Silvia Lospennato señaló: “Hemos pedido al oficialismo que traiga a los titulares de las empresas públicas más importantes, que son deficitarias, como Aerolíneas Argentinas. Ese costo se debe prever en el Presupuesto y queremos saber a qué se debe”. Y agregó: “Vimos buena predisposición. Queremos llevar transparencia a la ciudadanía y que todos sepamos qué estamos votando cuando estamos votando el Presupuesto”. La diputada remarcó que será “muy importante la presencia de Pesce”. Quien definirá eso será la Casa Rosada.

Por su parte, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, manifestó: “Le vamos a preguntar a Massa por la inflación y queremos saber si la Argentina va a tener un plan de estabilización, porque no parece estar en este Presupuesto. Queremos que venga el presidente del BCRA porque emite, porque un día da medidas como dólar soja y al otro día pone restricciones y nos deja a todos los argentinos con demasiada incertidumbre. Queremos saber si el Banco Central está quebrado, cuántas son las reservas”.

Otra cuestión mencionada por López estuvo relacionada con los blanqueos propuestos. “Algunos diputados no somos muy propensos a votar blanqueos, pero esto lo vamos a discutir en Juntos por el Cambio”, deslizó. Quien opinó sobre este punto fue el kirchnerista Heller, que advirtió: “Si usted me pregunta a mí, nunca me gustaron los blanqueos, porque siempre tienen esa cuota de cosa de reconocimiento de que finalmente transitando por la ilegalidad en algún momento te lo perdonan”.

Seguido a eso, Heller enfatizó: “Ahora, a mí no me gustan muchas cosas, pero entiendo que no hay ningún país que pueda funcionar con seis o siete de inflación mensual, entonces acepto que se tomen medidas de política económica que tiendan a resolver un problema básico y fundamental sin el cual es imposible ir a una situación de normalidad”. Para el diputado, el Presupuesto 2023 presentado por Massa “es adecuado a los tiempos que se viven”.