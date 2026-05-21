Martín Menem habló de la interna en el Gobierno: "No subestimen a Javier Milei"

El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que "siempre se generan roces en la política". "Las diferencias se resuelven en el vestuario", agregó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , se refirió a la interna que atraviesa el Gobierno y que lo tiene como protagonista junto con el asesor presidencial, Santiago Caputo . En ese marco, sostuvo que "en cualquier organización, gobierno o equipo de fútbol surgen diferencias". "A veces más marcadas, a veces menos, pero estas situaciones se resuelven en el vestuario, no a cielo abierto", agregó.

El riojano negó que la cuenta Periodista Rufus le perteneciera: "Eso es una falsedad absoluta, no tengo nada que ver con esa cuenta". En ese marco, Menem advirtió: "No subestimen a Javier Milei, si alguien pensara que yo le miento al Presidente, no me habría dado la responsabilidad que tengo".

En tanto, el titular de Diputados buscó bajar el tono de la disputa y afirmó que el oficialismo continúa en control pese a las diferencias. “Lo importante es que todos los que estamos ahí adentro después salimos y jugamos y pateamos al otro arco”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista brindada a Radio Mitre, Menem destacó la labor legislativa: “Nunca en la historia hubo un gobierno que tenga una minoría tan pequeña”. El titular de Diputados también destacó la participación de Karina Milei, Diego Santilli y varios ministros en las negociaciones legislativas, y remarcó las limitaciones numéricas del oficialismo en el Congreso. “Llegamos hasta donde podemos con 95 diputados” , señaló al explicar la estrategia parlamentaria del Gobierno.

Menem defendió el rumbo económico de la gestión y habló de una diferencia entre “el país real” y la visión que, a su entender, reflejan ciertos medios. Sostuvo que la mayoría de los sectores de la economía muestran señales positivas y afirmó que los rubros más golpeados también comenzaron a recuperarse. Además, consideró que la etapa más dura de la inflación quedó atrás y elogió el trabajo del ministro de Economía, Luis Caputo.

El riojano también respaldó la eliminación de las PASO, a las que calificó como un gasto innecesario para resolver disputas internas de los partidos políticos. Según planteó, las primarias representan un elevado costo para el Estado y defendió la necesidad de alcanzar acuerdos legislativos para avanzar con la reforma electoral. Por último, descartó versiones sobre una eventual candidatura en La Rioja o una proyección presidencial a futuro y aseguró que su única prioridad hoy es acompañar la gestión de Javier Milei desde el Congreso.

La pelea entre Santiago Caputo y Martín Menem vuelve a tensar la interna libertaria

La interna en La Libertad Avanza volvió a escalar luego de que el sector de “Las Fuerzas del Cielo”, alineado con Santiago Caputo, redoblara sus acusaciones contra Martín Menem por el supuesto manejo de una cuenta anónima en X utilizada para cuestionar a dirigentes del propio Gobierno. La disputa dejó en evidencia que la intervención de Javier Milei no logró cerrar la crisis entre el armado político que responde a Karina Milei y el esquema digital vinculado al asesor presidencial.

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El conflicto se profundizó después de que referentes del universo digital libertario difundieran una supuesta pericia informática para intentar demostrar que la cuenta @PeriodistaRufus estaba asociada al entorno de Menem. Desde el oficialismo, Milei buscó bajarle el tono al episodio y sostuvo que se trató de una “controversia” armada, respaldando públicamente al titular de Diputados. Sin embargo, en el caputismo interpretan que el Presidente no tenía margen para debilitar a uno de los principales articuladores políticos del Gobierno, clave tanto en la negociación parlamentaria como en el armado territorial de cara a 2027.

Detrás de la pelea por redes sociales asoma una disputa más profunda por el control político de La Libertad Avanza y la sucesión interna del poder libertario. El enfrentamiento entre el sector de Santiago Caputo y el núcleo que integran Karina Milei y los Menem ya atraviesa al Gabinete, la estrategia comunicacional y el armado electoral. Aunque en Casa Rosada intentan mostrar normalidad, la tregua aparece cada vez más endeble y la desconfianza entre las distintas tribus libertarias sigue creciendo.