Corredor Bioceánico de Capricornio: la apuesta estratégica que busca transformar la minería del NOA

El corredor integra regiones de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay y busca conectar el Atlántico con el Pacífico mediante una red de rutas, pasos fronterizos y nodos logísticos.

3.900 km de caminos. El Corredor Bioceánico promete reducir tiempos logísticos, potenciar exportaciones y posicionar al NOA dentro de una nueva geografía comercial global

El Corredor Bioceánico de Capricornio volvió a ubicarse en el centro de la agenda política y económica del norte argentino. Lo que durante años fue presentado como un proyecto de integración regional comenzó a adquirir un peso cada vez más concreto a partir del crecimiento de la minería, especialmente del litio y otros minerales críticos , y de la necesidad de desarrollar infraestructura capaz de conectar producción, logística y mercados internacionales.

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La reciente participación de Jujuy en una reunión estratégica realizada en Brasilia , junto con las gestiones de Salta ante organismos multilaterales para obtener financiamiento internacional, volvió a poner en evidencia que el proyecto dejó de ser únicamente una aspiración diplomática y pasó a convertirse en una pieza central dentro de la competencia por nuevas rutas comerciales y cadenas globales de suministro.

El corredor integra regiones de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay y busca conectar el Atlántico con el Pacífico mediante una red de rutas, pasos fronterizos y nodos logísticos . Para el norte argentino, representa la posibilidad de reducir tiempos y costos de exportación hacia Asia y posicionarse como un eje estratégico para el desarrollo minero e industrial.

A 21, 6 metros para unir el Puente de la Bioceánica, que unirá Carmelo Peralta (Paraguay) con Puerto Murtinho (Brasil), es una obra atirantada de \(85\) millones de dólares financiada por la Itaipú Binacional. Con una extensión de 600 metros sobre el río Paraguay, es un eslabón fundamental del Corredor Vial Bioceánico.

El Corredor Bioceánico de Capricornio es un proyecto de integración regional que busca conectar los océanos Atlántico y Pacífico mediante una red de infraestructura vial, ferroviaria, logística y fronteriza que atraviesa los cuatro países.

El corredor contempla cerca de 3.900 kilómetros de carreteras -gran parte ya pavimentadas y otras aún en desarrollo- y contempla cuatro sistemas portuarios públicos y privados ubicados sobre la costa del Pacífico (Iquique, Antofagasta, Mejillones y Tocopilla), que funcionarán como puntos estratégicos de salida para el comercio regional.

Al mismo tiempo, el proyecto requiere la mejora y ampliación de instalaciones y servicios en pasos fronterizos clave como Porto Murtinho–Carmelo Peralta entre Brasil y Paraguay, Pozo Hondo–Misión La Paz entre Paraguay y Argentina, y los pasos Jama, Sico y Socompa -este último con conexión ferroviaria- entre Argentina y Chile, con el objetivo de agilizar el tránsito y fortalecer la integración logística entre los países involucrados.

Su objetivo es reducir costos logísticos, agilizar el comercio internacional y generar nuevas oportunidades productivas para regiones históricamente alejadas de los grandes centros económicos.

En Argentina, las provincias de Salta y Jujuy ocupan un rol central dentro del esquema, especialmente por el crecimiento de la minería y la necesidad de conectar la producción con mercados internacionales.

Una nueva geografía comercial para el norte

La expansión de la actividad minera en la Puna modificó gran parte de las prioridades de infraestructura en las provincias del NOA. El aumento de proyectos vinculados al litio, cobre y otros minerales estratégicos aceleró la necesidad de contar con rutas y pasos internacionales que permitan transportar producción de forma más eficiente hacia los puertos del Pacífico.

En ese contexto, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, viene impulsando una estrategia de fuerte articulación internacional para consolidar la infraestructura regional.

Durante una de las reuniones mantenidas con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el mandatario sostuvo la necesidad de “seguir generando espacios de encuentro y trabajo conjunto” para garantizar inversiones en infraestructura considerada estratégica.

El objetivo inmediato es conseguir hasta u$s100 millones de financiamiento internacional para pavimentar 91 kilómetros de la ruta nacional 51 entre Campo Amarillo y el Paso de Sico. La obra aparece como uno de los proyectos de mayor impacto potencial para la conectividad regional y para el crecimiento de la minería en la Puna salteña.

Actualmente, varios tramos continúan siendo de ripio o presentan mejoras parciales que dificultan el tránsito pesado y elevan costos operativos.

Salta BID Corredor Biocéanico Gustavo Sáenz El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, recibió a las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),

Desde el BID, el respaldo político al corredor fue explícito. Morgan Doyle, gerente del Cono Sur del organismo, calificó a la iniciativa como un “proyecto emblemático” y la vinculó directamente con el programa regional “Conexión Sur”, orientado a fortalecer la conectividad sudamericana.

La ruta nacional 51 funciona como una verdadera columna vertebral del corredor minero del norte argentino. Su importancia no se limita únicamente a la minería: también conecta localidades puneñas y constituye una vía esencial para el movimiento de bienes, servicios y personas.

El rol de Jujuy y la modernización de Jama

Mientras Salta avanza en la búsqueda de financiamiento, Jujuy profundiza gestiones vinculadas a la mejora operativa de los pasos internacionales.

La provincia participó recientemente en Brasilia de una reunión convocada por el gobierno brasileño junto a representantes de Argentina, Brasil y Chile para coordinar medidas destinadas a fortalecer los pasos Jama y Sico.

La delegación jujeña, encabezada por Alejandro Marenco, secretario Ejecutivo de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico de Capricornio, presentó una serie de iniciativas orientadas a modernizar la operatoria fronteriza.

Corredor Bioceánico Jujuy Brasilia

Entre las propuestas elevadas se destacó la incorporación de sistemas de escaneo para cargas, la digitalización de procesos migratorios y la implementación de esquemas simplificados de documentación.

Además, se impulsó la necesidad de avanzar en la regularización de tierras donde funciona el Complejo Integrado Fronterizo Jama, considerada una condición necesaria para futuras obras de expansión y modernización.

Otro de los planteos estuvo relacionado con la creación de mecanismos permanentes de coordinación entre organismos nacionales y provincias para responder ante contingencias climáticas o problemas operativos.

La intención es desarrollar protocolos conjuntos y sistemas de monitoreo binacionales que permitan mejorar el funcionamiento integral del corredor.

También se planteó la necesidad de avanzar hacia criterios unificados sobre peso y dimensiones para el transporte internacional de cargas.

La infraestructura pendiente

Sin embargo, detrás de las proyecciones económicas aparecen problemas estructurales que todavía limitan el desarrollo regional.

Las intensas lluvias de los últimos meses volvieron a exponer la vulnerabilidad de la infraestructura existente. Derrumbes, socavones y deterioro de distintos sectores de la ruta nacional 51 obligaron a intervenciones constantes para mantener condiciones mínimas de circulación.

Desde el gobierno salteño reconocen que la estrategia actual requiere una combinación de financiamiento nacional, provincial e internacional para destrabar obras largamente postergadas. Las intervenciones previstas sobre la traza se dividen en cinco etapas.

El primer tramo cuenta con financiamiento de FONPLATA y se encuentra en proceso licitatorio. Un segundo segmento ya incorpora una nueva traza adaptada para la circulación de bitrenes, vehículos considerados fundamentales para mejorar competitividad y reducir costos logísticos. Los últimos tramos, en cambio, continúan buscando financiamiento y representan uno de los principales desafíos pendientes para completar el esquema integral del corredor.

Paralelamente, el proyecto incluye infraestructura complementaria como el desarrollo del nodo logístico de General Güemes, pensado para optimizar el movimiento de cargas y fortalecer el entramado productivo regional.

El gran interrogante: crecimiento económico o desarrollo real

El avance del corredor abre también una discusión más profunda vinculada al impacto social de la minería y la infraestructura en las comunidades locales. En distintas localidades del departamento Los Andes persisten reclamos vinculados con empleo genuino, acceso a servicios básicos, conectividad, salud y viviendas.

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Durante una mesa regional encabezada por el jefe de Gabinete salteño, Sergio Camacho, intendentes de la Puna volvieron a expresar preocupaciones sobre la escasa generación de trabajo local y la necesidad de que las inversiones tengan efectos concretos sobre la calidad de vida. “Avanzaremos en el desarrollo de la región a partir de la toma de decisiones compartidas”, afirmó Camacho tras el encuentro.

La preocupación central pasa por evitar que el corredor se convierta únicamente en una vía para la circulación de recursos y mercaderías sin generar beneficios sostenibles para las comunidades que habitan el territorio. Ese es quizás el principal desafío político y económico de los próximos años.

El verdadero éxito del proyecto probablemente no se mida solo por toneladas transportadas o inversiones captadas, sino por su capacidad para transformar crecimiento económico en desarrollo regional concreto.