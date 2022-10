Se otorgaron más de 750 pensiones no contributivas en La Matanza

“Llevamos entregadas más de 226.000 pensiones en toda la Argentina y hoy son 750 personas en La Matanza las que ahora cuentan con este apoyo del Estado Nacional. Vamos a continuar con esta política de ampliación y restitución de derechos”, aseguró Galarraga.

“Nosotros decimos que la pensión no es la solución definitiva, no es la única respuesta que tenemos que dar. Hay que construirlas, pero esta pensión tiene que estar, y hubo un tiempo en la Argentina en que no estuvo, en que más de 170 mil compañeros y compañeras con discapacidad quedaron sin pensiones”, agregó.

Además de Galarraga y el intendente de La Matanza, estuvieron la directora nacional de Asignaciones Económicas, Paula Martínez, y la subsecretaria de discapacidad de la municipalidad de La Matanza, Amelia Zapata.

“En Argentina estamos trabajando por una nueva Ley de Discapacidad y eso implica un cambio de mirada, y un cambio fundamental para el tiempo que se viene. Un tiempo que habla de la Argentina para todas y todos que estamos construyendo”, concluyó Galarraga.

Por su parte, Fernando Espinoza destacó la celeridad con la que los matanceros y matanceras pudieron llegar a su pensión. “Es un orgullo que en este acto, de manera más rápida que nunca en la historia de los 400 años de La Matanza, haya 750 familias de La Matanza hoy tienen su pensión. Eso demuestra el fuerte compromiso de la Agencia Nacional de Discapacidad y los aplaudo por ello”, celebró el intendente.