La provincia de Buenos Aires ofrece hasta $10 millones de recompensa por el homicidio de Joel Alexis Quinteros en Malvinas Argentinas

El Ministerio de Seguridad bonaerense oficializó una recompensa para quienes aporten información sobre el crimen de Joel Alexis Quinteros, asesinado durante un presunto robo en 2021 en Pablo Nogués.

El gobierno bonaerense oficializó este miércoles una recompensa de entre $5 millones y $10 millones para quienes aporten datos que permitan esclarecer el homicidio agravado de Joel Alexis Quinteros , el joven asesinado en 2021 en Pablo Nogués, cuando esperaba una combi para ir a trabajar.

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial del distrito mediante la Resolución 1062/2026 del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires , firmada por el ministro Javier Alonso .

Según detalla la resolución, la recompensa se enmarca en la investigación penal preparatoria que lleva adelante la Unidad Funcional Descentralizada N° 20 de Malvinas Argentinas , perteneciente a la Fiscalía General del Departamento Judicial San Martín.

De acuerdo con el expediente judicial, el hecho ocurrió el 28 de enero de 2021 , cerca de las 4:50, en inmediaciones de las calles Alfonsina Storni y Los Olivos, en Pablo Nogués. Allí, autores que circulaban en una motocicleta de alta cilindrada abordaron a Quinteros en medio de un presunto robo y le dispararon, provocándole la muerte.

En aquel momento, el caso generó fuerte conmoción en la zona. Quinteros tenía 25 años y esperaba una combi para ir a trabajar a una fábrica de neumáticos cuando fue atacado. Su madre denunció públicamente que “ mataron a mi hijo por un teléfono celular ” y reclamó justicia.

Según trascendió entonces, el joven recibió dos disparos en la cabeza y murió prácticamente en el acto. Vecinos y familiares realizaron marchas para exigir el esclarecimiento del crimen y reclamar mayor seguridad en el barrio.

La resolución establece que el monto de la recompensa será determinado “conforme al mérito de la información aportada” y será distribuido únicamente entre quienes se presenten ante las autoridades competentes para suministrar datos relevantes para la causa.

Las personas interesadas podrán aportar información ante los fiscales generales de los distintos departamentos judiciales bonaerenses, en la sede de la Unidad Funcional Descentralizada N° 20 de Malvinas Argentinas o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas.

El Ministerio de Seguridad indicó además que “se asegura estricta reserva de identidad” para quienes colaboren con información vinculada a la investigación.