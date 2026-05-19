Mercosur-UE: Pablo Quirno pidió evitar medidas que "embarren" el acuerdo y reduzcan su potencial

El Canciller encabezó el lanzamiento de la primera feria de nivel internacional sobre alimentación que tendrá lugar en el predio de la Rural en noviembre. Dijo que el país va a ser un "proveedor confiable" de alimentos de escala mundial.

El canciller Pablo Quirno adiverte que no se debe "embarrar" el acuerdo Mercosur-UE con medidas que frenen el comercio.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno , advirtió este martes que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea , que comenzó a regir este mes, no debe ser “embarrado” por medidas que puedan atentar contra lo acordado oportunamente .

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“Siempre es algo en lo que nosotros estamos hablando con la Unión Europea, o sea, que lo firmado y lo acordado no sea de alguna manera embarrado por medidas que hacen que la potencialidad del acuerdo se pierda” , dijo a un grupo de periodistas luego de la presentación de la feria internacional de alimentos Argentina Alimenta , que tendrá lugar en el predio de La Rural , en Palermo, en noviembre.

Las declaraciones se conocen días después de que la UE decidiera bloquear embarques de carne de Brasil , por considerar que la producción no respeta las normas medioambientales del bloque europeo. La medida entraría en vigencia desde el 3 de septiembre y plantea que la carne producida en la principal economía del Mercosur contiene antibióticos no permitidos en la UE . La decisión tensionó la relación a poco de que comenzó a funcionar el ambicioso entendimiento regional.

Al respecto, Quirno indicó que subsisten discusiones con los europeos . “Tenemos temas de forestación, tenemos temas de biodiésel , todos temas que estamos hablando en la mesa con la Unión Europea”, indicó.

En ese sentido, el funcionario señaló que “en el comercio exterior es fundamentalmente una relación de largo plazo” . “Nosotros estamos construyendo los puentes para que esas relaciones puedan realizarse y además perduren en el tiempo, que es lo importante”, indicó.

Argentina, proveedora de alimentos de manera segura

No es casualidad que el funcionario haya definido que la Argentina se encamina a ser un proveedor confiable de alimentos a nivel global.

“La Argentina puede alimentar al mundo y puede hacerlo con calidad, escala, eficiencia y previsibilidad. En un escenario global marcado por shocks, tensiones comerciales y cadenas de suministro más exigentes, nuestro país tiene dos atributos que valen cada vez más: produce alimentos de excelencia y garantiza abastecimiento confiable”, expresó.

Feria de nivel internacional

Frente a ello, el Gobierno argentino decidió impulsar la primera feria de alimentación de dimensión internacional a través de la agencia Prom Argentina, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), el predio de La Rural y Fira Barcelona, organizadora de la feria Alimentaria de España, una de las más importantes de Europa.

Se trata de Alimentar Argentina, que se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre. La idea es que allí se pueda mostrar toda la oferta de productos alimenticios elaborados con vistas a abrir mercados internacionales.

La presentación se llevó a cabo en el restaurante de La Rural, en el predio de Palermo. Asistieron empresarios, diplomáticos y directivos de cámaras relacionadas con el sector, además del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

También estuvieron la presidenta de COPAL, Carla Martín Bonito; el director comercial de La Rural, Carlos Solanet; y el titular de Prom Argentina, Diego Sucalesca.

Algunos datos del sector alimentario

Según se informó en el marco del encuentro, la COPAL representa a unas 14.700 empresas dedicadas a la alimentación. Sin embargo, de ellas solo unas 1.200 son exportadoras.

La Argentina registró en 2025 exportaciones por u$s87.000 millones, de los cuales unos u$s52.000 millones fueron aportados por el sector agroindustrial.

Argentina es además, en términos netos, el segundo exportador de alimentos del mundo, con llegada a 180 países.