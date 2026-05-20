ARCA reglamenta la emisión del certificado de trabajo digital: cómo se obtiene

La nueva reglamentación ya está vigente y cambia la manera en que las empresas entregan el certificado laboral, tras finalizar una relación de trabajo.

Con la entrada en vigencia de la Resolución General 5848/2026, el nuevo esquema digital ya comenzó a funcionar oficialmente en todo el país.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) reglamentó oficialmente el nuevo sistema de emisión digital del certificado de trabajo , uno de los cambios incorporados por la Ley de Modernización Laboral. La medida fue establecida mediante la Resolución General 5848/2026 y ya entró en vigencia desde este 18 de mayo.

La normativa modifica el funcionamiento del certificado previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), documento que las empresas deben entregar cuando finaliza una relación laboral. A partir de ahora, podrá emitirse tanto en formato digital como físico , a través del sistema “Simplificación Registral” disponible en la página oficial de ARCA.

¿Cómo funciona el nuevo certificado digital de ARCA?

El nuevo esquema apunta a digitalizar el procedimiento y automatizar gran parte de la carga de datos utilizando información ya registrada en las bases oficiales del organismo. Entre los datos que tomará el sistema figuran las altas y bajas laborales, las remuneraciones declaradas y los aportes a la seguridad social informados mediante el formulario F.931.

Con la implementación de esta modalidad, el Gobierno busca reducir trámites administrativos y facilitar tanto la entrega como el acceso a la documentación laboral para trabajadores y empleadores. La resolución también elimina la histórica Resolución General 2316 y reorganiza las normas vinculadas a la emisión de certificados laborales.

El certificado continuará identificándose como Formulario F.984 “Certificado de Trabajo Artículo 80 - LCT”. Para generarlo, el empleador deberá ingresar al sistema “Simplificación Registral” utilizando Clave Fiscal con nivel de seguridad 2 o superior. Una vez dentro del sistema, ARCA confeccionará automáticamente el documento utilizando la información disponible en sus bases registrales y previsionales. Eso incluye:

relaciones laborales registradas

remuneraciones declaradas

aportes y contribuciones

datos de seguridad social

La resolución establece además que no será necesaria una firma digital adicional cuando el certificado se emita electrónicamente, ya que la validación se realizará mediante el acceso del empleador con Clave Fiscal. Los trabajadores podrán visualizar y descargar el documento directamente desde el servicio “Trabajo en Blanco” disponible en la página oficial de ARCA.

El organismo también confirmó que el sistema seguirá permitiendo la emisión física del certificado. En esos casos, deberá imprimirse por duplicado y contar con la firma del empleador y del trabajador. El original quedará para el empleado y la copia permanecerá en poder de la empresa.

trabajo (2)

El certificado laboral previsto por el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo incluye información vinculada a toda la relación laboral entre la empresa y el trabajador. Entre los datos que deben figurar aparecen:

tiempo trabajado

tareas realizadas

remuneraciones percibidas

aportes efectuados

contribuciones realizadas a organismos de seguridad social

La normativa también aclara que, si la certificación incluye períodos anteriores a julio de 1994, el sistema deberá complementarse con documentación confeccionada manualmente por el empleador utilizando los libros laborales de esa época.

Además del certificado de trabajo tradicional, ARCA confirmó que los empleados podrán acceder al Certificado Digital de Ingresos Laborales (CDIL), un documento que muestra las remuneraciones de los últimos seis meses y que incluye un código QR para verificar su autenticidad desde cualquier dispositivo móvil.

ARCA

Cómo se obtiene el certificado de trabajo digital

Los trabajadores podrán acceder al documento ingresando al servicio “Trabajo en Blanco” desde la web oficial de ARCA. Para entrar existen dos opciones:

utilizar CUIL y Clave Fiscal

ingresar mediante Home Banking de entidades habilitadas por ARCA

Una vez dentro del sistema, el trabajador podrá descargar el certificado emitido digitalmente por el empleador y verificar toda la información vinculada a su situación registral. También tendrá acceso a herramientas adicionales para consultar aportes o reportar irregularidades laborales mediante el “Buzón de Observaciones”.

La resolución además ratificó que el Certificado de Servicios y Remuneraciones destinado a trámites jubilatorios seguirá gestionándose mediante los sistemas integrados entre ARCA y ANSES.