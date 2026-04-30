Dólar: las compras del BCRA ya superaron los u$s7.000 millones en el primer cuatrimestre del año + Seguir en









El Central registró en abril la mayor suba mensual de reservas desde enero, pese a una caída puntual hacia el cierre de mes, explicada por pagos de deuda y movimientos de fin de mes.

En abril de 2026, la autoridad monetaria acumuló compras netas por u$s2.769 millones en el mercado de cambios.

El Banco Central (BCRA) cerró abril con un balance significativamente positivo en materia cambiaria con un saldo de compras netas acumulado que ya superó los u$s7.000 millones. De esta forma consolida un fuerte proceso de recomposición de reservas a lo largo del mes, a pesar de la caída puntual registrada en las últimas ruedas

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En abril de 2026, la autoridad monetaria acumuló compras netas por u$s2.769 millones en el mercado de cambios, el mayor saldo mensual en lo que va del año. En lo que respecta al acumulado anual, las compras ascienden a u$s7.151 millones, lo que refleja una sostenida intervención compradora.

Por su parte, las reservas internacionales brutas finalizaron en u$s44.483 millones. A lo largo del mes mostraron un incremento de u$s2.392 millones, marcando la mayor suba mensual desde enero. Sin embargo, en la jornada registraron una caída significativa de u$s728 millones.

Según explicaron fuentes oficiales a Ámbito, la baja en las reservas respondió principalmente al pago de u$s244 millones correspondientes a BOPREAL, mientras que el resto se explicó por los habituales movimientos de fin de mes.

En el mercado oficial, el BCRA volvió a destacarse con compras por u$s207 millones, lo que representó aproximadamente el 46% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que evidencia un rol activo en la absorción de divisas.

En el frente cambiario, el dólar mayorista mostró una leve corrección a la baja del 0,04%, cerrando por debajo de los $1.400 a $1.391, en una jornada de relativa estabilidad luego de los vaivenes de la semana. Más allá de la caída puntual en el cierre del mes, abril dejó un saldo altamente favorable en términos de acumulación de reservas y compras de divisas y así consolida una dinámica positiva para el BCRA.