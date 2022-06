Dólar e inflación: la opinión de los gurúes de la city sobre la semana clave para Economía

Guzmán tendrá que salir a buscar fondos para pagar vencimientos por $243.000 millones de pesos, una cifra que es sustancialmente menor a los 600.000 pesos originales que pudo reducir gracias a un canje de deuda.

"La licitación del martes será un verdadero test sobre la capacidad del Gobierno de afrontar los vencimientos", estimó Roberto Geretto, de Fundcorp. "No es un monto imposible de renovar, pero el contexto no es bueno, donde los bonos en pesos siguen bajo presión, y continúan los rescates en los FCI (Fondos Comunes de Inversión) que disparan más ventas de bonos en el mercado", agregó.

La semana pasada, "el deterioro del mercado de bonos en pesos y 'hard dollar' se profundizó, a la vez que el banco central (BCRA) perdió 255 millones de dólares de las reservas en cuatro días. La intervención del BCRA en el mercado de bonos volvió a incrementar la emisión, que por ahora está siendo esterilizada parcialmente", recordó Delphos Investment.

"Sin embargo, la dinámica de déficit primario creciente en el segundo semestre, escasez de financiamiento en pesos y caída de reservas incrementa el stress para la hoja de balance del BCRA, complicando las perspectivas inflacionarias a futuro", agregó.

"Las aguas que navega la política económica del oficialismo se agitarán aún más en el segundo semestre: habrá muchos más pesos dando vueltas y menos dólares", afirmó Portfolio Personal Inversiones.

"Las medidas (implementadas por el Gobierno) cuentan con poca probabilidad de éxito desde el momento en que salen a la luz, no sólo porque no logran anticipar los desajustes y son simples respuestas fuera de tiempo, sino también por verse afectadas por un contexto de escasa credibilidad, con expectativas que evolucionan desfavorablemente a medida que las debilidades del escenario macroeconómico se confirman", sumó Esteban Domecq, de la consultora Invecq.

"La atención sigue concentrada no sólo en la evolución de las reservas netas (del BCRA) hacia el segundo semestre, sino también en la posibilidad de recuperar el apetito por la deuda local, indispensable frente a los desafiantes 'roll-over', toda vez que las licitaciones resultan el único financiamiento voluntario disponible para evitar acelerar de manera inoportuna el ritmo de emisión monetaria ante la ya elevada inflación", señaló Gustavo Ber, economista de Estudio Ber.

Claudio Loser, ex director argentino en el FMI afirmó con desazón que la Argentina "está muy complicada". "El hecho de que se haya aprobado el desembolso es muy importante. Ahora hay que ver qué sucede en junio y si el Banco Central y el Gobierno pueden alcanzar las metas fiscales y monetarias", dijo en declaraciones radiales.

"Me preocupa lo que va a pasar a partir de ahora. Si hay desviaciones relativamente pequeñas en cuanto al cumplimiento de las metas, esto no afectaría, pero evidentemente la Argentina está en esta situación donde por un lado se busca una política financiera o un plan, pero por otro lado están estas luchas internas con presiones que hacen que la parte fundamental del manejo económico se debilite", estimó.

Dólar e inflación

"La situación es crítica y podría tener consecuencias en las paridades cambiarias. Como habíamos previsto, la cotización informal minorista se está poniendo a la par de las demás y los futuros lejanos están empezando a despertar, mientras el gobierno presiona fuertemente en los plazos cercanos", sentenció Roberto Drimer, de VatNet Research.

"Todos los caminos conducen a una inflación más alta, a menos que hagas el ajuste fiscal. Para el fin del 2022, tenemos 80% de inflación. Si mañana tengo que cambiar el pronóstico, pienso que va a ser para arriba y no para abajo", señaló en declaraciones radiales el economista Andrés Borenstein.

"El año que viene no consigo que alguien me diga por qué va a bajar la inflación. Por ahora la tenemos en 85%. No tengo muchos problemas en cambiarla a 90% o 95%", concluyó.