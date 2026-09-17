Lula aumenta un 15% en la asistencia social con "Bolsa Familia", en antesala de la gran disputa electoral + Agregar ámbito en









El pago mínimo mensual de "Bolsa Família" escalará de 600 a 691 reales (unos u$s134,02). La medida busca reforzar el programa ante la cercana elección presidencial y el empate técnico del mandatario. Los detalles, en la nota.

Aumento del 15%: Lula incrementa la asistencia social del programa "Bolsa Família" a 691 reales mensuales.

El ministro de Planificación de Brasil, Bruno Moretti, anunció este jueves un incremento del 15% en las transferencias en efectivo de "Bolsa Família". La medida busca reforzar el programa estrella de asistencia social del Gobierno en la recta final hacia las elecciones presidenciales de octubre, donde el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección.

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"Bolsa Família" constituye una política emblemática del Partido de los Trabajadores (PT) impulsada por Lula da Silva, posicionándose históricamente como uno de los pilares estructurales de su agenda de bienestar social y contención de la pobreza en Brasil.

El detalle Desde el palacio presidencial y junto al mandatario, el ministro de Planificación precisó los números del anuncio: el incremento en "Bolsa Família" demandará un costo fiscal de 5.800 millones de reales (u$s1.130 millones) en 2026, mientras que para 2027 proyecta una partida de 22.000 millones de reales.

El incremento del 15% se traducirá en una suba directa para los beneficiarios: el pago mínimo mensual de "Bolsa Família" escalará de 600 a 691 reales (unos u$s134,02)

El acceso a "Bolsa Família" se mantendrá focalizado en los sectores de mayor vulnerabilidad: para postularse, los hogares deben registrar un ingreso mensual per cápita de hasta 218 reales. Con este umbral, la iniciativa asiste a millones de familias en la economía más grande de la región.

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, aclaró que el gasto adicional derivado del aumento será absorbido dentro de las asignaciones presupuestarias ya existentes y no implicará una erogación neta nueva, "de modo que mantengamos nuestros objetivos fiscales y la trayectoria de los resultados fiscales del país". El contexto electoral Brasil llega a las urnas con Lula al frente, pero con una segunda vuelta abierta y el mercado atento al frente fiscal. El ajuste en la política social llega en un escenario electoral sumamente ajustado. De acuerdo con los últimos sondeos, Lula da Silva se encuentra en empate técnico con el senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, proyectando un escenario altamente disputado de cara a un eventual balotaje. Resta por ver si el fortalecimiento de la ayuda social logrará inclinar la balanza electoral a favor del oficialismo, en un contexto de marcada paridad donde cada punto porcentual resulta decisivo para romper el empate que reflejan los sondeos.