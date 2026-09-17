Juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú: un perito psicológico perfiló a los principales acusados

Se trata del testimonio del psiquiatra Daniel Zagury. El rugbier de 42 años asesinado a balazos en marzo de 2022.

La Corte de Asís de París lleva adelante este jueves la novena jornada de audiencias en el juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú , el rugbier argentino de 42 años asesinado a balazos en marzo de 2022 . La sesión se enfocó en ahondar en el perfil y la personalidad de Loïk Le Priol y Roman Bouvier, los dos principales acusados, a raíz de los testimonios de peritos psiquiátricos.

En este escenario, entró en escena el psiquiatra Daniel Zagury, quien perfiló a los imputados y habló del vínculos entre ambos. " Es como si Le Priol fuera el lado oscuro de Bouvier ”, aseguró.

El psiquiatra continuó con el análisis del perfil de Le Priol, el único de los acusados que presenta una patología previa diagnosticada: estrés postraumático derivado de las operaciones militares que realizó durante su servicio como comando en África . Según explicó el especialista, esta condición no lo exime de responsabilidad por la muerte de Aramburú, de acuerdo con la información consignada por L’Equipe.

“Tiene una gran necesidad de expresarse, es poco dado a la introspección, se posiciona del lado de la moralidad”, definió Zagury. También señaló que presenta una “tendencia a manipular situaciones en su beneficio, lo cual es diferente de mentir”.

El profesional mencionó además una supuesta “necesidad de recuperar el control de sus acciones”, “trastornos psicosomáticos”, un “rechazo a la humillación” y un “comportamiento arrogante”. Durante la evaluación, Le Priol permaneció sentado frente al psiquiatra con la cabeza baja mientras escribía.

Archivo. Le Priol, uno de los principales acusados.

El enfrentamiento en el bar

Zagury también puso el foco en el “odio verbal” que Le Priol manifestó contra el argentino y su amigo Shaun Hegarty, quien estaba junto a Aramburú en el bar Le Mabillon antes de que comenzara la pelea que terminó con el ataque.

Según el relato de un testigo durante la jornada del miércoles, Le Priol se dirigió de manera despectiva a otras dos personas que estaban en el lugar y luego se acercó a la mesa de los exrugbiers. Allí les dijo: “O se callan o ‘los fumo’ (”significa matar", aclaró el testigo) y me voy a cog... a su madre”.

El psiquiatra también remarcó que el episodio ocurrió en un contexto de alto consumo de alcohol. Las pericias realizadas a Aramburú determinaron que tenía 1,93 g/L de alcohol en sangre. Le Priol y Bouvier, que se encontraban prófugos, no fueron sometidos a la prueba de alcoholemia. Sin embargo, se estima que también habían consumido alcohol en el bar.

El perfil de Bouvier

La pericia psiquiátrica también incluyó a Bouvier. Para Zagury, uno de los aspectos centrales de su perfil está relacionado con la relación con su padre biológico, a quien no reconoció.

A partir de ese vínculo, el psiquiatra analizó también su relación con Le Priol, con quien podría haber fortalecido su vínculo para “compensar la falta inicial de afecto paternal”. Por fuera de ese aspecto, Zagury explicó que no detectó ninguna patología en Bouvier.

Por último, el especialista analizó el perfil de Lyson R., pareja de Le Priol. La joven estaba con los dos hombres durante la pelea en el bar y luego condujo la camioneta Jeep en la que persiguieron al argentino.

Ahora está imputada por complicidad en tentativa de asesinato, alteración de la escena del crimen y ocultación de pruebas. Zagury describió a la pareja de Le Priol como “modesta y reservada”, sin patologías ni antecedentes y, por lo tanto, “responsable de sus actos”.

El psiquiatra también destacó su “neutralidad emocional”, que caracterizó como “reserva”. Sobre su relación con Le Priol, observó un “apego genuino, pero no excesivo”.