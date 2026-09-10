Cómo viajar por el mundo con alojamiento gratis con el intercambio de casas

Una plataforma internacional te permite acceder a viviendas en distintos destinos y reducir uno de los gastos más pesados de cualquier viaje.

A la hora de hacer un viaje , el alojamiento puede llevarse la mayor parte del presupuesto, especialmente cuando dura varias semanas o incluye ciudades que son caras. Frente a eso, existe un sistema en el que otros viajeros prestan sus viviendas mientras están fuera.

A través de plataformas digitales, la propuesta no obliga a que dos familias se hospeden mutuamente en las mismas fechas, ya que también se pueden acumular puntos al recibir huéspedes y después usarlos en otra propiedad disponible en el destino elegido para sus propias vacaciones.

El ahorro principal está en que no se paga una tarifa por cada noche . En lugar de reservar un hotel o departamento, el viajero usa la vivienda de otro miembro de la plataforma. Por ejemplo, en HomeExchange existe un sistema llamado Guest Points (GP) , unos puntos que el usuario puede obtener al alojar a otros usuarios y luego gastarlos para quedarse en una propiedad diferente.

Esto permite que el intercambio no sea necesariamente directo. Podés recibir a una familia en tu casa y después usar los puntos obtenidos para viajar a la vivienda de otra persona en otro país. Al registrarse también se entregan puntos iniciales:

Los puntos de bienvenida tienen vencimiento si no se activa la membresía anual dentro de los primeros tres meses. El ahorro final va a depender del destino y la cantidad de noches. Cuanto más larga sea la estadía, mayor puede ser la diferencia si se la compara con lo que hay que pagar por un alojamiento todos los días.

Algunas plataformas permiten acceder a viviendas de otros usuarios durante el viaje. Magnific

Costos de suscripción y plataformas de intercambio de casas

Registrarse y publicar una propiedad en HomeExchange es gratuito, pero para confirmar un intercambio es necesario contar con la suscripción anual activa. La membresía tiene un costo de 160 euros por año y te permite realizar intercambios ilimitados. Además, incluye protecciones para las dos partes:

cobertura por daños y robos para el anfitrión

asistencia ante una cancelación

garantía para el huésped si la vivienda no coincide con la publicación

Para encontrar una propiedad, hay que indicar el destino y las fechas del viaje. Después, la plataforma muestra las opciones disponibles y cuántos Guest Points requiere cada estadía. También se pueden aplicar filtros según las necesidades personales, como:

tipo de vivienda

cantidad de habitaciones

disponibilidad de pileta

fechas habilitadas

Una vez encontrada una opción, se inicia una conversación con el propietario a través del sistema de mensajería interno. Ahí mismo se acuerdan las condiciones antes de confirmar.

Antes de confirmar, conviene revisar condiciones, responsabilidades y cobertura. Magnific

Intercambio de casas vs. hoteles y alquileres vacacionales

La diferencia principal frente a un hotel o alquiler temporal está en la forma de pagar. En una reserva tradicional, el costo aumenta con cada noche, pero con el intercambio el gasto es la membresía anual y los puntos usados para acceder a cada propiedad. Esto es fundamental en viajes largos, donde varias semanas de hotel es un monto bastante alto.

También cambia el tipo de experiencia, ya que al tratarse de viviendas particulares, suelen aparecer comodidades propias de una casa, como cocina, lavarropas y espacios más amplios. En algunos acuerdos incluso puede dejarse un vehículo disponible. Pero también hay responsabilidades que no existen en un hotel, ya que antes de confirmar, anfitrión y huésped pueden acordar cuestiones como:

regar las plantas

cuidar mascotas

usar determinados espacios de la vivienda

entregar y recibir llaves

respetar condiciones específicas del propietario

En algunos casos también es posible compartir parte de la propiedad con sus dueños durante la estadía. Una vez que las dos partes aprueban el acuerdo, la plataforma entrega la dirección exacta y los datos de contacto. A partir de ahí, el presupuesto puede destinarse a otras partes del viaje.