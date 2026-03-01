Javier Milei volvió a cargar contra los empresarios: "Son cómplices de saqueo".

El presidente cuestionó nuevamente a los dueños de empresas durante su discurso de la Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso.

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra el sector empresarial durante su discurso de la Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso. "No he tenido reparo en señalar como ladrones a un grupo de empresarios locales fruto de su accionar comercial", sostuvo.

El mandatario cuestionó nuevamente a los dueños de empresas y apuntó: “¿Acaso les parece normal pagar tonelada de tubo de acero cuatro mil dólares, cuando se paga mil cuatrocientos , y que, si no se accede a dicho capricho, se amenaza con adelantarle el pago de inmediato para intentar poner en jaque al mercado de cambio?”.

" Ustedes son políticos corruptos, que le venden favores a empresarios corruptos, y se beneficiaban a costa de todos los argentinos . ¿O acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros contra la extorsión de tirar novecientos veinte trabajadores a la cárcel, mientras que se negocia la protección para el sector de aluminio?”, continuó.

El Presidente de la Nación, apuntó también contra el precio de la ropa: “¿Acaso les parece bien pagar una remera básica cincuenta dólares, cuando la importada cuesta cinco? Obviamente, la respuesta sectorial no está curva, se habla de apertura indiscriminada, mientras que cuando se mira el coeficiente de apertura y comercio exterior, Argentina es el país más cerrado del mundo por lejos para su nivel de PBI ".

Además, agregó: "No solo eso, en el ranking de apertura del Banco Mundial, Argentina está en el puesto ciento setenta y ocho de ciento setenta y nueve países . ¿De qué apertura indiscriminada me hablan? Están hablando de defender los privilegios de los cazadores del zoológico".

Por otro lado, se refirió sobre el empleo. "Una de las grandes mentiras que nos han inculcado es que abrir la economía perderá puestos de trabajo. En el caso argentino, durante nuestra gestión no solo que no aumentó el desempleo, sino que además esto pasó en un contexto donde aumentó la cantidad de personas que buscan trabajo”, sostuvo Milei.

"Cuando uno abre la economía, eso permite a los consumidores el ingreso de bienes de mejor calidad y a menor precio. Obviamente, si la empresa local no puede competir, quiebra y despide gente. Sin embargo, eso es una parte de la historia. La otra parte es que ahora el consumidor ahorra dinero al comprar el bien importado y ese dinero lo utilizará para comprar otros bienes, generando así puestos de trabajo en otro sector de la economía, el cual es más productivo y, por ende, podrá pagar mayores salarios", afirmó el presidente.

Tras esto, el Jefe de Estado, cerró: "La pregunta es muy simple: ¿alguien quiere seguir en un modelo empobrecedor donde los únicos beneficiados son los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien? Entiendo que para un grupo de corruptos sí".

Finalmente, concluyó: "En definitiva, suben los salarios y los precios son más bajos, se consume más y el bienestar aumenta. Ganan 48 millones de argentinos y pierden unos pocos: los empresarios que son ineficientes y los políticos corruptos".

Días atrás, Milei reavivó la disputa contra un sector del empresariado argentino a través de un mensaje que compartió en su cuenta oficial de X. En ese contexto, aseguró que las intervenciones y reclamos de distintos sectores "han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien".

En su tuit, el Jefe de Estado apuntó específicamente contra tres empresarios: Paolo Rocca(Grupo Techint), Javier Madanes Quintanilla (FATE y Aluar) y Roberto Méndez (Neumen). Con algunos de ellos ya había mantenido fuertes cruces en el pasado.

Las declaraciones del Presidente surgieron en respuesta al CEO de Neumen quien admitió que, anteriormente, los neumáticos estaban caros, algo que posibilitó rentabilidades altas posibilitadas gracias a las restricciones a las importaciones.

En detalle, el empresario aseguró: "Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo".

La discusión también se inscribió en medio del cierre y el conflicto de FATE, que estalló el pasado 18 de febrero, que dejó a 920 empleados sin trabajo.