Desde transporte hasta alquileres y prepagas: cuáles son los aumentos confirmados para marzo 2026

Las alzas llegan a la espera del dato de inflación de febrero. Las consultoras prevén un dato similar al del primer mes del año, ante las subas de los servicios y la carne.

Marzo llega con una nueva serie de aumentos en los servicios esenciales que impactarán en los bolsillos de los argentinos. Estos incrementos alcanzan al transporte público, las prepagas y los alquileres , entre otros sectores.

Las actualizaciones se dan en un contexto de inflación que, según analistas privados, podría ubicarse entre 2,5% y 3% en febrero, luego del 2,9% de enero. En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central indicó que el dato daría 2,1%, aunque el sondeo fue realizado antes de que se conociera el IPC del primer mes del año.

El transporte público volverá a registrar aumentos importantes en el AMBA. En la llamadas "líneas nacionales", las que atraviesan tanto la Ciudad de Buenos Aires como el conurbano bonaerense, habrá un incremento del 7,7% que se aplicará el 16 de marzo, tal como confirmó la Secretaría de Transporte de la Nación.

Esta nueva suba forma parte del esquema establecido por el Gobierno, que incluyó un salto del 31% en el boleto de estas mismas líneas, aplicado a mediados de febrero. Así, los valores quedarán de la siguiente manera:

El boleto mínimo de 0 a 3 km: $700

Tramo de 3 a 6 km: $779,78

Recorrido de 6 a 12 km: $839,86

Recorrido de 12 a 27 km: $899,99

Más de 27 km: $959,71

Sin SUBE registrada

El boleto mínimo hasta 3 km: $1.113

Recorrido de 3 a 6 km: $1.239,85

Recorrido de 6 a 12 km: $1.335,38

Tramo de 12 a 27 km: $1.430,98

Más de 27 km: $1.525,94

Colectivos Pasajeros Transporte Publico Mariano Fuchila

Alquileres: aumentos de hasta 33,89% según el tipo de contrato

Los ajustes de marzo impactan también en los alquileres. Según el informe del Colegio de Corredores Inmobiliarios (COCIR), los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres subirán 33,89%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL). Aquellos firmados en marzo 2023 absorberán un aumento del149,34%

Por otra parte, los acuerdos devenidos de diciembre y bajo actualización trimestral, experimentarán un incremento del 7,3%. En tanto, los contratos celebrados bajo la Ley 27.737, que se actualizan mediante la fórmula “Casa Propia”, muestran un incremento semestral del 16,61%, significativamente inferior.

Propiedades Compraventa Alquileres

Prepagas: las cuotas suben hasta 3,2%

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas se ubicarán entre 2,9% y 3,2% en marzo. Este aumento también aplicará a los copagos. El piso del ajuste coincide con la inflación de enero, que fue del 2,9% según el dato del INDEC.

Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Luz: costará hasta 17% más

A la espera de que Nación confirme los incrementos para los usuarios de Edenor y Edesur (AMBA), el gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó las nuevas tarifas de luz, a partir de la Resolución 102/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. Estos precios entrarán en vigencia el 1° de marzo en las zonas concesionadas por EDELAP, EDEA, EDEN y EDES y también en las cooperativas eléctricas.

En ese sentido, los usuarios sin subsidios verán un aumento del 17% en la tarifa —con un consumo medio pasará de pagar $46.100 a pagar $52.000—, mientras que los usuarios residenciales verán un ajuste del 12% —si pagaba $28.500 y ahora abonará $33.300 por su consumo energético.

luz 1.jpg Pixabay

El aumento es sensiblemente superior al de febrero y desde la cartera encabezada por Gabriel Katopodis argumentaron el aumento de varios factores que impactan en la tarifa final. Mientras que se ajustaron los precios mayoristas que define Nación y la Provincia actualizó el valor agregado de distribución (VAD), comenzará a regir el nuevo esquema de subsidios energéticos.

Agua: aumento del 4% mensual

AySA continuará en marzo con el tercer tramo de su mecanismo de actualización tarifaria gradual con tope de 4% mensual, iniciado en enero 2026. De esta forma, elevará el valor costo promedio en $22.739.

La medida fue aprobada en el día de hoy por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) mediante la Resolución ERAS N° 53/25, publicada en el Boletín Oficial. Este mecanismo consiste en la aplicación de una fórmula polinómica que tiene en cuenta el índice de salarios (IS), el índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice de precios al consumidor (IPC).