Irán lanzó cuatro misiles contra el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln

La Guardia Revolucionaria afirmó haber disparado contra el portaaviones nuclear en el golfo Pérsico y advirtió que “la tierra y el mar” serán el “cementerio” de sus enemigos.

Irán afirmó haber lanzado misiles contra uno de los buques insignia de Estados Unidos en el golfo.

La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó cuatro misiles balísticos contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln y profundizó la escalada militar en el golfo Pérsico. El anuncio, realizado este domingo, marca la primera vez que Teherán asegura haber atacado directamente a uno de los buques insignia de la Armada de Estados Unidos desde el inicio del conflicto.

En un comunicado difundido por medios locales, el cuerpo de élite iraní afirmó: “Tras las arrogantes acciones y el ataque de los enemigos estadounidenses y sionistas, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán ha atacado el portaaeronaves 'Abraham Lincoln' con cuatro misiles balísticos”.

HCQRzdvbEAAs1Cg El anuncio se produjo tras los bombardeos de EEUU e Israel contra Teherán. Advertencias y una “nueva fase” del conflicto La Guardia Revolucionaria subrayó que entró en una “nueva fase” de respuesta tras los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Teherán. Además, lanzó una amenaza directa: “la tierra y el mar se convertirán en el cementerio de los agresores terroristas”, y advirtió que “la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas”.

El ataque no pudo ser verificado de manera independiente y Washington no confirmó de inmediato el incidente. Tampoco quedó claro si el lanzamiento se concretó o si el anuncio forma parte de una estrategia propagandística para exhibir fortaleza interna tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei y de decenas de altos mandos militares.

El rol estratégico del USS Abraham Lincoln El USS Abraham Lincoln es un portaaviones de propulsión nuclear de la clase Nimitz, considerado una de las principales plataformas de combate aéreo de la Marina estadounidense. Botado en 1988, suele operar en el océano Pacífico, participó en la invasión de Irak y actualmente se encuentra desplegado en el golfo Pérsico.

portaaviones abraham lincoln El Abraham Lincoln integra el refuerzo militar estadounidense en la región. X: @MundoEConflicto La nave llegó a la región en enero junto a tres destructores de misiles guiados para reforzar la presencia naval en medio de negociaciones por el programa nuclear iraní. Forma parte de un despliegue que incluye más de 10.000 soldados adicionales y al USS Gerald R. Ford, ubicado en el Mediterráneo con cuatro destructores de escolta. Operación “Promesa Honesta 4” y amenazas cruzadas El anuncio se enmarca en la llamada Operación Promesa Honesta 4, bajo la cual Irán lanzó al menos ocho oleadas de misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Qatar. El presidente Masoud Pezeshkian calificó la represalia por la muerte de Khamenei como un “deber y derecho legítimo”, mientras que Ali Larijani prometió golpear a Estados Unidos e Israel “con una fuerza que jamás han conocido”. Por su parte, Donald Trump advirtió que responderá con una “fuerza nunca antes vista” si continúan las agresiones, y junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que la ofensiva durará “el tiempo que sea necesario”. Además, instó al pueblo iraní a “tomar el control” de su gobierno. Los bombardeos del sábado eliminaron a figuras clave del alto mando iraní, entre ellas Mohammad Pakpour, Abdolrahim Mousavi, Aziz Nasirzadeh y Ali Shamkhani. La Media Luna Roja iraní informó 201 muertos y cientos de heridos. El país decretó 40 días de luto nacional y estableció un triunvirato de transición hasta que la Asamblea de Expertos designe un nuevo líder supremo.