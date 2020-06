Abril: dicen que economía cayó un 18,5%

Aunque recién el 29 de este mes se conocerán las cifras del INDEC en lo que a la actividad económica de abril refiere, la mayor parte de los estudios privados muestran números lapidarios. Julia Segoviano, analista de LCG, afirmó: “A nosotros los números de abril nos dan una caída de entre el 15% y el 16%, es decir, peor que en marzo”.

En tanto, el economista Martín Polo fue un poco más pesimista: “Para mí la caída que va a mostrar el Estimador Mensual de Actividad Económica de abril va estar en torno del 20%. Algunos indicadores (recaudación, producción automotriz, por ejemplo) me hacen pensar eso: es más, si da 25%, no me sorprendería”. Por su parte Federico Moll, de la consultora Ecolatina, añadió: “En abril vemos un piso de caída del 20%. Sería de las más grandes de la historia”. Respecto de los números que puede arrojar la actividad económica una vez que termine el año, Moll señaló: “La proyección de actividad que tenemos empeoró y está en -9%. Es una función de la cantidad de días de cuarentena que prevemos y, a su vez, eso depende de la cantidad de casos, que en los últimos días se estuvieron acelerando”.