Los ADR's argentinos cotizan peor que antes del acuerdo

Una forma de evaluar el recorrido post-acuerdo con los bonistas es ver el resultado mensual, ya que el primer día hábil de agosto (lunes 3) el mercado tenía certezas de que había entendimiento. En ese sentido, podemos observar el derrotero del sector financiero para entender la caída: Francés bajó 18,4% en el mes, Supervielle hizo lo propio 11,1%, Macro retrocedió 10,2% y Galicia 10,1%. Y lo mismo sucede con la mayor parte de las firmas, con picos negativos de -13,2% en Telecom y de -12,7% en YPF.

“El arreglo de la deuda era condición necesaria, pero no suficiente para resolver los problemas de Argentina”, resumió Gustavo Neffa, director de Research For Traders. Y agregó: “El acuerdo estaba descontado, sabíamos que se iba a dar. Pero quedan cuestiones por resolver: las reservas de libre disponibilidad son muy exiguas, y disparan todo tipo de análisis respecto de las reformas que pueden venir una vez reestructurada la deuda. Todo lo que se dijo sobre el dólar ahorro hizo mucho ruido y también está el miedo a que se vengan otras restricciones, por ejemplo a las importaciones”.

Más allá de la problemática doméstica, Neffa amplió la visión a un contexto internacional que tampoco está jugando a favor: “Las tendencias de fondo continúan: las inversiones siguen yendo hacia el oro y hacia las tecnológicas. En ese contexto, los emergentes nunca despegaron, salvo China, que tuvo una recomposición parcial. Para Brasil tampoco es un buen momento”.

En línea con uno de los señalamientos de Neffa, el jefe de research del Instituto de Capacitación Bursátil, Leandro Zicarelli, advirtió: “Con el canje solo no alcanza, si el mercado ve que después del mismo se va más a fondo con las regulaciones no le va a gustar”.

En tanto, el analista de Clave Bursátil, Martín Eduardo Genero, indicó: “Para analizar el movimiento de los ADR tomemos un índice formado por seis de ellos: Galicia, Macro, Supervielle, Pampa, YPF y CRESUD. Desde aquellos mínimos del 20 de marzo tenemos, hasta el máximo del día del anuncio del acuerdo con los bonistas, una suba del 130% en 127 días”.

Tras la introducción, Genero explicó: “Las bajas de los últimos días aún no representan retrocesos significativos, considerando la suba de los últimos cuatro meses. Sin embargo, en la mayoría de los ADR podemos ver que las tendencias alcistas que había desde marzo, se quebraron a la baja. Entonces, el primer driver para la baja de los ADR es la toma de ganancias tras un trade de cuatro meses con fuertes rendimientos.”.

A partir de este análisis, el analista señaló un segundo driver: “El segundo driver lo veo en lo regional y en los flujos actuales de dinero en los mercados. Podemos ver cómo el iBovespa está desarrollando fuertes caídas y para el mundo financiero Argentina es el patio trasero de Brasil. Hay un flujo de capitales saliendo del equity riesgoso y entrando a acciones de Estados Unidos”.

En tanto, Francisco Castro, de Mercados Trading, aportó respecto de lo que sucedió con los ADR después del acuerdo: “Cuando estamos ante un evento el cual el mercado espera que tenga un impacto positivo, se anticipa generando un aumento de la demanda y de precios. Cuando el evento se confirma, se encuentran todos posicionados y ante la falta de demanda, el precio baja. Esto es lo que se observó con el tema deuda. Y el mercado observa que no hay drivers positivos para comenzar a descontar en precios, provoca ausencia de demanda y termina generando que los precios continúen su senda bajista”.

Pese a las caídas generalizadas, hubo algunas compañías que mejoraron en el mes: Mercado Libre (la única acción argentina que tiene un año positivo en Wall Street) subió 5,8% en agosto; Despegar, 10,9%, Ternium, 19,2%, Tenaris, 3,4%; y Edenor, 1,6%. Sin embargo, respecto de algunos de estos papeles, Genero marcó una diferenciación con respecto al resto: “Ternium no es la misma empresa que opera aquí: es la controlante, pero es otra empresa. Es como Tenaris, que no es realmente argentina. No las tomaría como referencia de ADR's nacionales, porque son cosas aisladas, al igual que Mercado Libre".