Zoe Saldaña superó a Scarlett Johansson como la actriz más taquillera de todos los tiempos

La reciente tercera entrega de la saga de ciencia ficción de James Cameron, "Avatar: Fuego y Cenizas", ha catapultado a la ganadora del Oscar a lo más alto de la lista.

La reciente tercera entrega de la saga de ciencia ficción de James Cameron, Avatar: Fuego y Cenizas, ha catapultado a la ganadora del Oscar a lo más alto de la lista, según el sitio web The Numbers.

Su participación en la franquicia, junto con sus papeles en Universo Cinematográfico de Marvel y Star Trek, la ha llevado al puesto número uno con u$s15,46 mil millones, superando a Johansson con u$s15,40 mil millones.

La estrella masculina con mayor fortuna en la lista es Samuel L. Jackson, con 14.600 millones de dólares, aunque tiene el doble de apariciones en la lista que sus antecesores.

La extensa trayectoria de Zoe Saldaña Saldaña saltó a la fama a finales de la década del 2000, apareciendo en una serie de éxitos cinematográficos de alto perfil. Asumió el papel de la teniente Uhura en el reinicio de Star Trek de J.J. Abrams en 2009 y apareció en sus dos secuelas. Más tarde ese año, interpretaría a Neytiri, el personaje femenino principal en Avatar, que sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos

En 2016, se unió al elenco de Guardianes de la Galaxia , interpretando a Gamora en la superproducción de Marvel dirigida por James Gunn. Aparecería en dos secuelas más, además de desempeñar un papel importante en las películas de Avengers: Infinity War y Endgame, dos de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Además de sus éxitos de taquilla, el año pasado ganó un BAFTA, un Globo de Oro y un Oscar por su actuación en el drama hispanohablante Emilia Pérez. Su discurso en los BAFTA fue eliminado de la transmisión original, supuestamente por falta de tiempo.

