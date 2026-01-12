Donald Trump anunció que impondrá aranceles del 25% a los países que negocien con Irán

El mandatario confirmó la medida a través de su red social, informó que ya entró en vigencia y sostuvo que esta orden es "definitiva y concluyente".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este lunes que impondrá aranceles del 25% a todos los países "realicen negocios con la República Islámica de Irán ". El mandatario confirmó la medida a través de una breve publicación en su cuenta de su red social, Truth Social, e informó que ya entró en vigencia. "Esta orden es definitiva y concluyente", aseguró.

Esta decisión llegó horas después de que el líder republicano asegurara que estaba " evaluando acciones militares muy concretas ”, mientras el régimen del ayatolá Alí Jameneí continúa con la feroz represión de las protestas, iniciadas por la devaluación del rial y la inflación y que luego tomaron un cariz anti-gobierno.

"Estamos evaluando esto muy seriamente. El ejército lo está examinando y estamos evaluando algunas opciones muy concretas . Tomaremos una decisión", advirtió Trump en diálogo con la prensa a bordo del Air Force One.

El mandatario había advertido a las autoridades iraníes de que si respondían con violencia a las protestas, se arriesgaban a un castigo por parte de Estados Unidos.

Luego de la amenaza de Trump, el canciller iraní, Abás Araqchi, respondió con contundencia y afirmó que “ Irán está preparado para una guerra y también listo para negociar”.

La ONG Iran Human Rights reportó que la represión durante las manifestaciones dejó un saldo de 648 muertos, entre ellos nueve menores de 18 años, y miles de heridos. Además, aseguran que hay cerca de 10.000 personas detenidas por las protestas.

La Corte Suprema de EEUU decidirá sobre los aranceles impuestos por Trump

En paralelo al conflicto internacional, Trump enfrentará esta semana una importante definición de parte de la Corte Suprema. Se espera que este miércoles 14 de enero se pronuncie sobre el uso que hizo el mandatario republicano de la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer unilateralmente aranceles generalizados a la mayoría de los socios comerciales del país. Se trata de una decisión que tendrá importantes implicancias para la Casa Blanca, mientras que cientos empresas reclaman por una compensación.

Los tribunales inferiores dictaminaron en septiembre del año pasado que Trump se había excedido en sus competencias al utilizar la IEEPA como mecanismo para promulgar rápidamente esas tasas de importación, lo que llevó al Tribunal Supremo a tramitar el caso por vía urgente el año pasado.

Durante la defensa oral, los jueces del Tribunal Supremo -incluidos los nombrados por el propio Trump- se mostraron escépticos ante la afirmación del Gobierno de que la IEEPA otorga al presidente la autoridad para imponer aranceles de forma unilateral. Esto dejó abierta la cuestión de qué podría suceder si el máximo tribunal falla en contra del mandatario.

Trump calificó el asunto como "una cuestión de vida o muerte", mientras que altos funcionarios del Gobierno llevan meses advirtiendo sobre las graves consecuencias económicas que tendría que el Tribunal Supremo anulara los aranceles, que permanecieron vigentes mientras los tribunales examinaban el fondo del caso.