Tras la derrota electoral, crece la presión republicana para que Donald Trump cambie su estrategia de gobierno

Los aliados del presidente reclaman cambios en su equipo y cuestionan la guerra con Irán y los aranceles, mientras los demócratas se preparan para investigar a su administración.

Donald Trump enfrenta cuestionamientos dentro del Partido Republicano después de la derrota en las elecciones de mitad de mandato.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una creciente presión dentro de su propio partido para modificar el rumbo de su Gobierno después de la contundente derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato. Con los demócratas al frente del Congreso, dirigentes y estrategas conservadores reclaman cambios en la Casa Blanca y una revisión de las políticas que perjudicaron electoralmente al oficialismo.

Los pedidos incluyen una renovación del equipo presidencial, mayor disciplina interna y modificaciones en decisiones económicas y militares, entre ellas la guerra con Irán y los aranceles comerciales. Sin embargo, Trump dio pocas señales de estar dispuesto a modificar su estrategia y descartó que el resultado electoral representara un cuestionamiento personal.

El resultado de las elecciones encendió las alarmas entre los aliados del mandatario, que consideran que la derrota puede debilitar su influencia dentro del Partido Republicano durante los últimos años de su presidencia.

El estratega republicano John Feehery calificó el resultado como un "enorme desastre" para Trump y reclamó una transformación profunda de su administración: "Tiene que hacer una limpieza general", sostuvo. Además, advirtió que "a partir de ahora, cada día que pasa, se pone más y más débil".

Pese a las críticas, el presidente rechazó interpretar los resultados como "un ataque personal", según declaró en una entrevista con Fox News. Uno de los principales cuestionamientos internos apunta a la guerra con Irán, que lleva ocho meses, y a las consecuencias económicas de los aranceles. Trump reconoció que el conflicto militar perjudicó a los candidatos republicanos, aunque defendió su decisión de haberlo iniciado.

El vicepresidente J.D. Vance, señalado como uno de los principales posibles sucesores políticos de Trump para las elecciones presidenciales de 2028, también marcó distancia. El miércoles atribuyó parte de las derrotas republicanas a la guerra con Irán, en un gesto que podría anticipar nuevas diferencias dentro del oficialismo.

J.D. Vance atribuyó parte de las derrotas republicanas al conflicto militar con Irán.

La Casa Blanca anticipa cambios y nuevas investigaciones

Mientras crecen los cuestionamientos, los principales asesores presidenciales comenzaron a prepararse para una posible reestructuración del personal, modificaciones en el Gabinete y una etapa de investigaciones impulsadas por los demócratas.

Un alto funcionario de la Casa Blanca, que declaró bajo condición de anonimato a Reuters, describió un clima interno de preocupación y desgaste: "Es una auténtica lata estar aquí ahora mismo", afirmó. Luego resumió el estado del equipo presidencial con una frase: "La moral está por los suelos".

Según su relato, las encuestas internas ya anticipaban seis semanas antes de los comicios que los republicanos podían sufrir derrotas en ambas cámaras. Sin embargo, Trump se negó a modificar su postura sobre Irán, pese a las advertencias sobre el impacto electoral: "En definitiva, simplemente no le importaba, se negaba a escuchar a nadie", señaló el funcionario.

Los cuestionamientos también alcanzaron las prioridades del presidente dentro de Washington. Durante el verano boreal, grupos de discusión organizados para las disputadas elecciones al Senado en Michigan e Iowa reflejaron un creciente rechazo de votantes republicanos e independientes a la atención que Trump dedicaba a la construcción del salón de baile de la Casa Blanca y a las remodelaciones de la capital.

Un asesor político republicano resumió la preocupación por el futuro electoral del partido: "Si Trump se pasa los próximos dos años hablando de esta misma mierda, volveremos a sufrir una derrota aplastante en las próximas elecciones".

Los demócratas tendrán mayor capacidad para bloquear proyectos legislativos e impulsar investigaciones sobre la administración de Trump.

Los demócratas tendrán más poder para bloquear su agenda

Con el control del Congreso, la oposición tendrá capacidad para frenar proyectos legislativos, investigar a funcionarios de la administración y cuestionar las designaciones presidenciales. Ese escenario representa uno de los principales desafíos para Trump en la segunda parte de su mandato.

Ante la posibilidad de encontrar mayores obstáculos parlamentarios, el presidente podría profundizar el uso de las facultades ejecutivas para avanzar con sus iniciativas sin depender del Congreso.

Según informó Reuters, la Casa Blanca lleva meses preparando órdenes ejecutivas vinculadas con inmigración, aranceles, vivienda y gasto federal. Esas herramientas podrían permitirle sostener parte de su agenda pese a la resistencia demócrata, aunque no impedirían las investigaciones legislativas.

El miércoles, Trump volvió a defender públicamente la construcción del salón de baile durante una visita improvisada a las obras. Ante los periodistas, justificó el tiempo que le dedica al proyecto y aseguró: "Para mí es relajante".

Pese a conservar amplias facultades ejecutivas, el mandatario tendrá que enfrentar un Congreso con mayor presencia opositora y un partido que comienza a discutir los costos políticos de sus decisiones. Entre los republicanos crece la preocupación por las próximas elecciones y por el debilitamiento del liderazgo que Trump ejerció sobre su electorado.