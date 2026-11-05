Revolución médica: la startup que congela médula ósea de donantes fallecidos para tratar el cáncer

Un biobanco estadounidense busca reducir esperas y ampliar las alternativas disponibles para pacientes con enfermedades graves.

Encontrar un donante compatible es uno de los grandes desafíos para las personas que necesitan un trasplante de células madre . En algunos casos, la búsqueda puede extenderse durante meses, un tiempo muy complicado cuando la enfermedad avanza sin parar.

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Ahora, una nueva tecnología busca cambiar esa situación gracias a la conservación de material biológico que antes no se aprovechaba . El procedimiento permite almacenar células durante varios años y usarlas cuando aparece un paciente compatible, aunque todavía quedan desafíos para ampliar su aplicación.

Ossium Health , una startup estadounidense fundada en 2016, desarrolló un método para extraer médula ósea de donantes de órganos fallecidos y conservarla a temperaturas extremadamente bajas. Su objetivo es disponer de células madre listas para utilizarse en trasplantes , sin depender de la búsqueda de un donante vivo.

La compañía, con sede en San Francisco, trabaja con organizaciones de procuración de órganos que recuperan material biológico de personas fallecidas que habían autorizado su donación. A diferencia de los procedimientos habituales, que obtienen médula ósea de la pelvis de donantes vivos, Ossium usa las vértebras de la columna vertebral , donde existe una importante concentración de células madre productoras de sangre.

El proceso se hace en un biobanco de Indianápolis y comprende varias etapas:

recuperación de las vértebras de donantes previamente seleccionados

extracción y procesamiento de la médula ósea en condiciones controladas

análisis de calidad y viabilidad de las células obtenidas

congelación del material a temperaturas cercanas a los 150 grados bajo cero

almacenamiento hasta encontrar un paciente compatible

La preparación de cada donación demanda entre cuatro y seis horas. El material se conserva en grandes tanques criogénicos y, en promedio, las células obtenidas de una persona pueden usarse para tratar a tres pacientes. Antes del trasplante, el equipo médico verifica la compatibilidad y prepara el producto para su administración. Las células trasplantadas deben establecerse en el organismo del receptor y comenzar a producir nuevas células sanguíneas.

Los laboratorios especializados cumplen un papel fundamental en el desarrollo de nuevas terapias. Magnific

El gran desafío biotecnológico: de la donación de órganos a los bancos de células madre

El desafío más grande de Ossium es convertir la donación de médula ósea en un sistema de almacenamiento que permita disponer de células compatibles de una manera mucho más rápida. Hasta ahora, muchos pacientes tenían que esperar la identificación y preparación de un donante vivo.

Kevin Caldwell, cofundador y director ejecutivo de la empresa, comenzó a desarrollar esta idea junto con Erik Woods, especialista en criopreservación. Ambos buscaban aprovechar un recurso que habitualmente no formaba parte de los procedimientos de donación de órganos.

La iniciativa también requirió acuerdos con organizaciones encargadas de recuperar órganos para trasplantes. Actualmente, Ossium trabaja con entidades que representan el 60% de ese sistema en Estados Unidos. La compañía asegura que puede entregar médula ósea disponible en su banco dentro de las 72 horas posteriores a una solicitud médica, siempre que exista una unidad compatible.

Esta diferencia puede ser importante para pacientes con leucemia y otros cánceres de la sangre. Según explicó Caldwell, encontrar un donante vivo puede llevar entre dos y cuatro meses, una espera que algunas personas no pueden afrontar por el avance de su enfermedad.

De todas formas, almacenar células no elimina la necesidad de comprobar su compatibilidad ni los riesgos del trasplante. Entre las posibles complicaciones se encuentran las infecciones, el daño de órganos y la enfermedad de injerto contra huésped, que ocurre cuando las células del donante atacan tejidos del receptor.

La empresa prepara el lanzamiento comercial de su banco de médula ósea en Estados Unidos para febrero de 2027. Su intención es ampliar posteriormente la disponibilidad del tratamiento y desarrollar nuevas aplicaciones de las células madre.

Los primeros resultados generan expectativas sobre el futuro de los tratamientos médicos. Freepik

Más de dos docenas de trasplantes exitosos: los resultados que avalan el método

Ossium Health ya suministró médula ósea para 29 trasplantes, en los que se logró el prendimiento de las células del donante. Los procedimientos se hicieron en el marco de estudios clínicos y programas de uso compasivo, destinados a pacientes que necesitaban alternativas terapéuticas.

Uno de los casos fue el de Moore, un hombre de 48 años al que le diagnosticaron una leucemia agresiva en 2025. Como sus médicos no encontraron un donante compatible entre sus familiares ni en los registros de donantes vivos, recibió médula ósea criopreservada en enero de 2026. Después del procedimiento, su estado de salud empezó a mejorar.

La empresa también informó que durante 2026 hizo su primer trasplante en un paciente pediátrico, un adolescente de 14 años. Además, en diciembre de 2025, Ossium presentó resultados de cuatro pacientes con enfermedades hematológicas que recibieron células obtenidas de donantes fallecidos. Todos lograron la recuperación de neutrófilos y plaquetas, junto con el establecimiento de células del donante.

En los casos evaluables, los pacientes permanecían vivos y sin recaídas a los 180 días del procedimiento. La empresa busca aumentar su capacidad de procesamiento y ampliar el número de unidades almacenadas. También investiga posibles aplicaciones para otras enfermedades de la sangre y del sistema inmunológico, aunque esos usos todavía necesitan demostrar su seguridad y eficacia.