Advierten que los alimentos vuelven a subir con fuerza y presionan la inflación de abril

Durante marzo, los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 9,3% y se ubicaron por encima del nivel general de inflación , que fue del 7,7% según informó el INDEC . Y, de acuerdo a lo que se desprende de distintos relevamientos privados, la tendencia se mantiene en el transcurso de abril.

De acuerdo al relevamiento de precios de alimentos que realiza la consultora LCG, la tercera semana de abril “cerró con un aumento de precios del 2% semanal, desacelerando casi 1 p.p. respecto a la semana previa”. “ En lo que va del mes acumula un incremento total del 7,6%, valores que no se alcanzaron nunca corridas tres semanas . La inflación promedio mensual volvió a acelerarse, ubicándose en el 6,8% (9,4% punta contra punta)”, explicaron desde la firma.

Proyecciones de inflación y análisis

Por su parte, según analizaron desde Fundación Capital, se estima que el IPC “continuará rondando el 7% mensual”. “Más allá de los factores que afectaron al IPC de marzo por cuestiones estacionales, lo cierto es que la presión sobre los precios es cada vez más generalizada”, detallaron.

Al analizar la evolución del precio de los alimentos en los últimos meses, desde Fundación Capital señalaron que “desde febrero se observa una clara aceleración, pasando de subas promedio de 4,8% mensual entre noviembre y enero, al 9,9% mensual en el bimestre febrero-marzo, en el Gran Buenos Aires”. “Vale mencionar que esto no responde exclusivamente al precio de la carne, que exhibió un salto del 16,1% mensual en promedio en el bimestre. En efecto, sólo aceites, grasas y manteca aumentaron un 4%, mientras que azúcares y dulces y pan y cereales mostraron alzas del 6,5% en promedio por mes (vs. 4,5% y 5,5%, respectivamente en el período previo) y leche, lácteos y huevos del 8,5% (vs, 4,9%)”, detallaron.

En tanto, de acuerdo al IPC GBA que elabora Ecolatina, en la primera quincena de abril se registró un aumento de 7,3% en comparación con la primera quincena de marzo, “confirmando que la dinámica inflacionaria estaría consolidando un piso más elevado tras la aceleración evidenciada durante el primer trimestre, aún siendo un mes con menos aumentos puntuales como los vistos en marzo”.

“Sigue siendo preocupante que el registro del mes vuelva a estar impulsado por la categoría de Alimentos y bebidas (+9,5%), dentro del cual se destacan los avances de Carne de ave y Huevos (ambos trepando +29%), Frutas (+16%), Arroz (+11%) y Verduras (+14%)”, detallaron desde la firma.

“El primer trimestre dejó un piso más elevado de cara al resto del año, volviendo a desanclar las expectativas inflacionarias. Hacia adelante, seguiremos viendo una elevada y persistente inflación, alimentada por una fuerte inercia, creciente indexación y acortamiento en los plazos de los contratos, junto a la incertidumbre propia de la transición electoral y a la falta de anclas: nuevas subas en tarifas de servicios públicos, un crawling peg que no podrá ralentizarse y paritarias que ejercerán presión en el año electoral”, detallaron desde Ecolatina, y agregaron: “A eso se le sumará el efecto de las restricciones a las importaciones sobre la disponibilidad de bienes y el impacto del ‘dólar agro’ sobre ciertos bienes de la canasta de alimentos. En este marco, el programa ‘Precios Justos’ poco podrá influir sobre el proceso inflacionario”.

Por su parte, desde la Fundación Libertad y Progreso señalaron que los precios al consumidor registraron una suba del 5,3% en las primeras dos semanas de abril, mostrando una desaceleración en comparación con el acumulado observado en las primeras dos semanas de marzo (6,4%). “Según nuestras proyecciones para las próximas semanas, la inflación de abril se colocaría en 6,1%”, explicaron desde la firma días atrás.